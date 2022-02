Linkse oppositie komt met initiatiefvoorstel vermogensbelasting

PvdA, GroenLinks en SP mengen zich in de verhitte discussie over de box 3-heffing die ontstaan is na het kerstarrest van de Hoge Raad, door een initiatiefvoorstel aan te kondigen ‘om een eerlijke vermogensbelasting in te voeren.’

In de initiatiefwet wordt een progressieve vermogensbelasting voorgesteld. Daarbij gaan vermogens vanaf 100.000 euro (of 200.000 euro voor tweeverdieners) belasting betalen. Van 1 procent tot 500.000 euro oplopend tot 5 procent voor vermogens boven 5 miljoen euro. Daarmee worden gewone spaarders ontzien, terwijl mensen met een fors vermogen juist meer gaan bijdragen, stellen de partijen.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya: ‘Het kabinet wil pas vanaf 2025 starten met het belasten van rendement uit vermogen. Als wij niets doen dreigen mensen die al veel geld hebben en slapend rijk worden dus helemaal niets bij te dragen aan onze samenleving, terwijl de lasten voor gewone mensen toenemen. Dat willen wij voorkomen.’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: ‘Mensen die keihard werken betalen zich blauw aan belasting, terwijl grote vermogens nauwelijks belast worden. De coalitie doet niets aan de vermogensongelijkheid. Dat is oneerlijk en moet anders. Het invoeren van een progressieve vermogensbelasting is sociaal en verkleint de ongelijkheid.’

GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug: ‘De afgelopen 20 jaar zijn de lasten op arbeid gestegen en op kapitaal gedaald. En in plaats van hiermee te breken, zet het kabinet dit door. Door het fiasco rond Box 3 dreigt de vermogensongelijkheid nog eens verder toe te nemen. We moeten breken met dit beleid en vermogens op een eerlijke manier belasten.’

Het voorstel is hier te vinden.