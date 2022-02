Bètaversie RGS Taxonomie 3.4.b gepubliceerd

De bètaversie van de RGS Taxonomie 3.4 is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen RGS versie 3.4 en de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT16) en de Financieren Taxonomie (FT16).

De oplevering van de bètaversie is vertraagd door een architectuurwijziging in de NT16 en FT16. De architectuurwijziging betreft een wijziging van de monetaire datatypes zonder decimalen. Het gevolg hiervan was dat de software, die gebruikt wordt voor de opbouw van de bronbestanden van de taxonomie, moest worden aangepast.

Op dit moment bevat de RGS Taxonomie 3.4 in totaal 29 koppelingen met de NT16 en 3 koppelingen met de FT16.

Reageren op deze versie

De consultatie op deze bètaversie loopt tot 24 februari 2022. Reageren op de consultatie kan via het contactformulier op de RGS-site.

Bètaversie downloaden

Bekijk de bètaversie RGS taxonomie 3.4.b, samen met een toelichting.