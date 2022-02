Onderzoek: voldoende hersteltijd voorkomt langdurig verzuim

Stress door werk is beroepsziekte nummer één in Nederland, dus ook bij uw klanten. Werkstress kan ervoor zorgen dat hun medewerkers voor langere tijd uitvallen. En dat wilt u als accountant natuurlijk helpen voorkomen.

Kijk naar oorzaken en oplossingen



Werkgerelateerde stress wordt dan al snel ingedeeld onder het kopje ‘te hoge werkdruk’, zonder te kijken naar de oorzaken en bijbehorende oplossingen. En dat terwijl deze oplossingen volgens onderzoek van de ISMA-NL (Internationale Stress Management Associatie Nederland) soms verrassend eenvoudig zijn. Een aantal tips voor werkgevers.

Onderzoek: verzuim door stress

De ISMA-NL, een non-profit organisatie gericht op stressmanagement,

deed in Nederland samen met verschillende professionals onderzoek binnen het onderwerp Arbeid & Gezondheid. In Nederland is het welzijn van medewerkers opgenomen in de Arbowet, maar dit onderwerp is daarin weinig concreet gemaakt. Een groot gemis, want op veel bedrijven neemt naast verzuim door fysieke arbeid ook het psychisch verzuim toe. De ISMA-NL biedt met de ‘Leidraad voor hersteltijd op het werk’ een aantal handvatten om langdurige uitval te voorkomen. Hieronder behandelen we de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek.

Hersteltijd medewerkers



Het is voor veel medewerkers aan de orde van de dag: intensieve vergaderingen, moeilijke klantgesprekken of inspannende werkzaamheden. Onderzoek toont aan dat voldoende tijd om te herstellen na dergelijke psychische inspanningen cruciaal is. Als een werkgever hiermee rekening houdt, zorgt dat voor meer ontspannen medewerkers en blijft de concentratie op peil. Heeft het bedrijf geen aandacht voor deze herstelbehoefte en worden de werkdagen van medewerkers volgepland? Dan vermindert de effectiviteit, ontstaan gevoelens van stress en nemen zaken als verzuim en verloop toe. Kortom; aandacht voor de herstelbehoefte van medewerkers is volgens de ISMA-NL ‘geen luxe, maar van groot belang om gezond en veerkrachtig te blijven in duurzame arbeid’.

Positieve effecten kantoor en klantomgeving



Veel werkgevers grijpen pas in als de stressproblemen bij hun medewerker(s) al zijn ontstaan. Dat is zonde, om meerdere redenen. Als verzuimspecialist zien wij bij Sazas dat de kosten voor verzuimpreventie vele malen lager zijn dan de kosten van verzuim. Daarom is het belangrijk dat werkgevers en medewerkers samen onderzoeken hoe werkstress kan worden voorkomen.

Naast het genoemde financiële voordeel, ligt de winst die dit oplevert ook op het vlak van de inzet van de medewerkers. Voldoende hersteltijd verbetert de onderlinge sfeer en geeft medewerkers meer werkplezier. Dat heeft een positief effect binnen het hele bedrijf, maar straalt ook nog eens door naar de klant.

Wat kunnen werkgevers doen?



Het is belangrijk dat werkgevers en eventuele andere leidinggevenden zich bewust zijn van het feit dat medewerkers tijdens de werkdag tijd nodig hebben om te herstellen. Ook is het goed als werkgevers erop letten dat vergaderingen, presentaties of andere werkzaamheden niet onmiddellijk worden opgevolgd door andere (psychische) inspanningen. Het helpt als werkgevers en/of leidinggevenden weten hoe zij de omgang met psychische inspanning bespreekbaar kunnen maken. Hierdoor ontstaat ruimte om samen tot oplossingen te komen.

Privéfactoren kunnen bij de medewerker ook een rol spelen. Niet alleen zijn of haar levensfase, maar ook de gezinssituatie of ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen (geboorte, scheiding of rouw) zijn van grote invloed op de behoefte aan hersteltijd van medewerkers. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers dit in het achterhoofd houden.

Tips voor werkgevers

Bespreek de herstelbehoefte van medewerkers en breng deze in kaart. Probeer deze te vertalen naar individuele behoeften. Iedere medewerker is anders en de omstandigheden zijn niet voor iedereen gelijk. Bied eventueel concrete oplossingen, maak samen afspraken en hou periodiek de vinger aan de pols.

en wanneer zij herstellen. Of denk verder en richt bijvoorbeeld op het kantoor werk een speciale relaxruimte in. Geef voorlichting. Leidinggevenden zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van te hoge psychische belasting. Signalen worden niet altijd herkend, maar de schade is groot als het te laat is. Ook medewerkers die zich nog niet bewust zijn van hun psychische belasting, kunnen klachten krijgen. Werkgevers kunnen deze situatie voor zijn.

Geef het goede voorbeeld. Als de leiding laat zien dat zijzelf ook tijd besteden aan herstel van intensieve werkzaamheden, wordt dat gedrag sneller bedrijfsbreed geaccepteerd en overgenomen.

Geef medewerkers, als het werk zich ervoor leent, de ruimte om hun eigen werkdag en werkzaamheden te organiseren. Medewerkers die kunnen meedenken en -beslissen over hun werk raken minder snel vermoeid en kunnen het werk beter aan. Dit bevordert ook de creativiteit.

Bron: Sazas