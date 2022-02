Eerste Kamer niet akkoord met ontkoppeling AOW, neemt motie aan over Belastingdienst

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie die het kabinet verzoekt om af te zien van de voorgenomen gedeeltelijke ontkoppeling van de AOW. Het voorstel was onderdeel van in totaal veertien moties die tijdens het debat over de regeringsverklaring met het nieuwe kabinet een week eerder waren ingediend.

Daarbij was ook een motie waarin de regering wordt verzocht alles te doen wat nodig is om de ICT-systemen en bemensing van de Belastingdienst op zo kort mogelijke termijn op orde te krijgen en de Kamer driemaandelijks over de voortgang te rapporteren. De Eerste Kamer wil bovendien af van een bezuiniging van 500 miljoen euro op jeugdzorg.

Ontkoppeling AOW

Het minimumloon gaat stapsgewijs worden verhoogd met 7,5 procent. Daarmee stijgt ook de hoogte van de uitkeringen, want die zijn gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon. Het nieuwe kabinet wil de relatief dure AOW loskoppelen van het minimumloon om de kosten enigszins in te perken. De ouderdomsvoorziening zou dan alleen met de inflatie meestijgen. Dat scheelt de staatskas ruim drie miljard euro per jaar.

Het plan is echter omstreden en al eerder bleek dat het nog maar de vraag is of er een meerderheid in de Eerste Kamer voor is. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben daar geen meerderheid en een groot deel van de oppositie is tegen ontkoppeling. Inmiddels is er in meerderheid ingestemd met drie vergelijkbare moties waarin de regering wordt opgeroepen op om af te zien van de voorgenomen (gedeeltelijke) ontkoppeling. Premier Rutte had de moties ontraden en wilde vorige week geen toezegging doen over de AOW, maar buiten de coalitiepartijen stemde alleen Forum voor Democratie niet in met de voorstellen.

Het is nog niet duidelijk hoe het kabinet om zal gaan met de verschillende door de Eerste Kamer aangenomen moties.