Ontkoppeling AOW op losse schroeven

Het nieuwe kabinet wil de AOW loskoppelen van het minimumloon, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Er lijkt namelijk geen meerderheid voor te zijn in de Eerste Kamer, meldt Nieuwsuur. Het kabinet heeft daar geen meerderheid en PvdA en JA21 zijn tegen de ontkoppeling, melden de partijen aan het actualiteitenprogramma.

Het minimumloon gaat stapsgewijs worden verhoogd met 7,5 procent. Daarmee stijgt ook de hoogte van de uitkeringen, want die zijn gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon. Met het ontkoppelen van de relatief dure AOW wil het nieuwe kabinet de kosten enigszins in te perken. Dat scheelt de staatskas ruim drie miljard euro per jaar.

Eerste Kamer

De PvdA en JA21 gaan de maatregel echter niet steunen, hebben beide partijen laten weten. Dat levert een probleem op in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen hebben daar 32 zetels, zes te weinig om tot een meerderheid te komen. Zonder steun van JA21 (zeven zetels), PvdA (zes zetels), of van GroenLinks, waar die laatste partij mee optrekt, is de kans dat de maatregel door de Eerste Kamer komt klein.

Ook in de achterbannen van de coalitiepartijen is overigens onrust ontstaan over het plan. De ouderennetwerken van VVD, CDA en D66 hebben deze week een boze brandbrief naar de eigen Kamerfracties gestuurd met het verzoek de maatregel terug te draaien.