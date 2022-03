Corona: nog ruim 20 miljard aan uitgestelde belasting niet betaald

Bijna 400.000 ondernemers hebben aan de Belastingdienst uitstel van betaling gevraagd in verband met de coronacrisis. Er staat nog € 20,5 miljard aan uitgestelde belasting open bij de fiscus.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Per 24 februari 2022 was de totale openstaande belastingschuld bij ondernemers die gebruik maken van het versoepelde uitstel van betaling € 20,5 miljard. In totaal hebben bijna 394.000 ondernemers uitstel gevraagd en ruim 278.000 hebben op dit moment nog een uitgesteld belastingbedrag openstaan. Het totale bedrag dat is uitgesteld, bedraagt bijna € 45 miljard, waarvan € 18,8 miljard inmiddels is betaald. Er is bovendien voor € 6,2 miljard aan aanslagen verminderd. Het grootste deel van de openstaande rekening betreft loonheffing (€ 9,9 miljard). Daarna volgt de omzetbelasting met € 6,8 miljard.

Overigens hebben in februari 13.000 ondernemers toch nog uitstel aangevraagd. Zij hebben een brief ontvangen met de mededeling dat de openstaande schuld op korte termijn moet worden betaald.

Verdeling over bedrijven

De ruim 159.000 kleine ondernemingen hebben gemiddeld nog een fiscale coronaschuld van € 27.000 openstaan, al is dat mediaan gezien (dus uitschieters niet meegerekend) € 5.000 tot € 10.000. De 112.000 middelgrote bedrijven die corona-uitstel kregen, zitten gemiddeld op € 74.000 en mediaan op € 10.000 tot € 25.000. Bij de bijna 7.000 grote bedrijven die uitstel vroegen, is de schuld gemiddeld een miljoen, maar mediaan een ton tot € 250.000.

De belastingschulden zijn breed verspreid over de diverse branches. De zakelijke dienstverlening heeft nog zo’n € 3,8 miljard aan corona-uitstel openstaan. Daarna volgen de overige dienstverlening (€ 2,6 miljard) en de transportsector (€ 2,4 miljard). In de bouw, de horeca en de transportsector hebben nog de meeste bedrijven een coronaschuld openstaan (zo’n 80%). In onroerend goed, nutsbedrijven en overige branches heeft nog zo’n 60% van de ondernemers een schuld openstaan.

Bijna de helft van de schuld staat uit bij ondernemers bij wie de omzet met meer dan 20% is gedaald. Verder blijkt dat het belastinguitstel voor 38% terecht is gekomen bij bedrijven die in omzet zijn gegroeid.

Coronareserve

Ondernemers konden over belastingjaar 2019 ook gebruik maken van een fiscale coronareserve in de rubriek ‘overige reserves’. Voorheen werd jaarlijks tussen de 500 en 900 keer gebruik gemaakt van die rubriek met een gemiddeld bedrag van € 9 miljard per jaar, waarbij het bedrag op jaarbasis wel sterk fluctueerde. ‘In het belastingjaar 2019 is 4800 keer gebruik gemaakt van de rubriek met een bedrag van € 26 miljard. Duidelijk is dat vanwege de mogelijkheid om fiscale coronareserve te vormen, er meer gebruik gemaakt is deze rubriek. Het is nog niet bekend welk deel exact toerekenbaar is aan de fiscale coronareserve omdat de aangiftegegevens over 2020 nog binnen moeten komen.’ Onduidelijk is nog in hoeverre gebruik is gemaakt van de verlaging van het gebruikelijk loon van dga’s bij een omzetdaling. Ook over de benutting van de ruimere vrije ruimte in de werkkostenregeling kan Van Rij nog niets zeggen.

Ondernemers kunnen nog tot en met 31 maart uitstel aanvragen. Vanaf 1 april moeten ze weer voldoen aan de lopende verplichtingen; voor de uitgestelde belasting geldt een betalingstermijn van 60 maanden, die op 1 oktober gaat lopen.