CPB: oorlog Oekraïne kan ook in Nederland voor recessie zorgen

Als de oorlog in Oekraïne naast een hogere energieprijs ook een daling van de wereldhandel en de investeringsbereidheid veroorzaakt, dan kan de Nederlandse economie dit jaar in een kortdurende recessie belanden. Dat blijkt uit een nieuw scenario van het Centraal Planbureau, in aanvulling op de twee inflatiescenario’s die vorige week in het Centraal Economisch Plan 2022 zijn opgenomen.

Effecten oorlog in beeld

Het aanvullende scenario is bedoeld om mogelijke effecten te illustreren van de oorlog op de economie: net als in het begin van de coronapandemie is er momenteel sprake van fundamentele onzekerheid die van buiten de economie afkomstig is. Het scenario dient dan ook niet te worden opgevat als vervanging van de basisraming en ook niet als ‘worst case’: andere scenario’s zijn eveneens denkbaar, in het bijzonder een situatie waarin de toevoer van olie en gas uit Rusland drastisch wordt beperkt. In zo’n scenario zal de economie waarschijnlijk nog harder worden geraakt. Maar ook gunstiger scenario’s zijn denkbaar.

Langdurige effecten

In het scenario is verondersteld dat de oorlog leidt tot langdurig hoge energie- en grondstoffenprijzen en lagere bestedingen in diverse Europese economieën. Dit raakt de wereldhandel en daar heeft Nederland als handelsland last van. Daarnaast zijn negatieve gevolgen voor het consumenten- en producentenvertrouwen verondersteld, als gevolg van aanhoudende onzekerheid. In het scenario leidt dit tot een aantal kwartalen krimp van het bbp. Op jaarbasis bedraagt de groei in 2022 dan 1,9% en in 2023 is die nihil. De werkloosheid loopt op tot 4,8% in 2023. De inflatie neemt in dit scenario toe tot bijna 8% in 2022, wat de koopkracht verder doet verslechteren tot -5,1%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de accijnsverlaging en hogere compensatie voor lagere inkomens die het kabinet vorige week aankondigde.

Aanvullend scenario (pdf)

Bron: CPB