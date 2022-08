ABN Amro: eind dit jaar recessie

Ondanks de sterke groei van 2,6% die de Nederlandse economie in het tweede kwartaal doormaakte, kunnen we ons opmaken voor een recessie. Dat voorspellen ABN Amro-economen in een nieuwe prognose. Ze verwachten dat de inflatie, de energieprijzen en het risico op gastekorten de groei gaan afzwakken, waardoor eind dit jaar een lichte recessie volgt.

Het BBP groeide in ons land sterker dan in de rest van de eurozone en dat ondersteunt de jaargroei van 2022 en in mindere mate ook 2023 via overloopeffecten. ‘De komende kwartalen zal de economische groei echter flink teruglopen en zal er zelfs sprake zijn van lichte krimp. Enerzijds omdat aanbodschokken zoals energietekorten en hogere energieprijzen in de wintermaanden intensiveren en de groei raken. Anderzijds omdat de gevolgen van deze aanbodschokken, denk aan inflatie en mogelijke energierantsoenering, leiden tot een afname van de binnenlandse en buitenlandse vraag. Het relatief kleinere aandeel van de industrie in de economie, de gunstige financiële positie van huishoudens en de historisch krappe arbeidsmarkt maken dat de Nederlandse economie in vergelijking tot de rest van de eurozone een mildere krimp tegemoet gaat.’

Afnemende handelsvolumes

De voorspelde recessie is onafhankelijk van eventuele energietekorten, aldus de economen. ‘Hoge inflatie en het daarmee gepaarde verlies van koopkracht leidt daar nu al tot minder consumptie van goederen. Wij houden er rekening mee dat ook de consumptie van diensten in de komende maanden afzwakt. Ook in de rest van de wereld is afzwakking van de groei troef.’ Positief is dat de vertraging in de wereldwijde toeleveringsketens – met name China – verbetert. De vooruitzichten voor de Nederlandse export zijn echter minder: ‘Nederlandse ondernemers zien de afnemende vraag reeds aankomen, al kunnen zij nog even door op hun huidige, goed gevulde orderportefeuilles. De mondiale handelsindicatoren laten al afnemende volumes zien.’

Minder investeringen

Gastekorten gaan vooral landen als Duitsland en Italië treffen. In Nederland zullen fabrieken hun activiteit afschalen en de toeleveringsketens komen opnieuw in de knel: ‘Buitenlandse industriële bedrijven schalen hun activiteit terug, zodat er minder vraag is vanuit de keten naar Nederlandse producten.’ ABN Amro denkt verder dat de private investeringsgroei de komende kwartalen afzwakt en omslaat in een lichte krimp. ‘Ten eerste omdat investeringen vooral gedaan worden om in toekomstige vraag te voorzien. De magere verwachtingen van ondernemers ten aanzien van de (internationale) vraag drukken de investeringsvraag. Ten tweede omdat door onder andere hogere financiële marktrentes de kredietvoorwaarden van banken strenger worden. Dit heeft ook zijn weerslag op bijvoorbeeld de vraag naar krediet van mkb’ers voor het doen van investeringen.’

Daarnaast maakt de arbeidsmarktkrapte het doen van investeringen moeilijk. ‘Of er zijn geen geschikte technici te vinden die de nieuw aangekochte machine kunnen installeren, óf er is geen personeel om het nieuwe restaurant te bemannen.’ De krapte op de arbeidsmarkt blijft, maar wordt iets minder doordat het aantal faillissementen zal normaliseren en doordat de lagere groeiverwachtingen de arbeidsvraag temperen.

Efficiëntere economie

Volgens de economen komt de inflatie dit jaar uit op gemiddeld 8,7% en volgend jaar 4%. De consumptie zal rond de jaarwisseling gaan krimpen, is de verwachting. ‘Tegen die tijd is ook een nóg groter deel van de huishoudens blootgesteld aan de volle energieprijsstijgingen.’ Ondanks de sombere voorspelling is er een positieve noot: Nederland staat er relatief beter voor dan andere landen en de economie kan weer efficiënter opereren nu de staatssteun voor ondernemers is verdwenen. ‘Onderzoekers van DNBconstateerden al dat de Nederlandse economie hierdoor aan efficiëntie heeft ingeboet, het lage niveau van faillissementen is hier eveneens een uitwas van. Economisch onderzoek laat zien dat in tijden van recessie deze efficiëntie versneld terug kan keren, wat een mogelijk zilveren randje kan leveren in tijden van tegenwind.’