Exact: accountants zagen omzet dalen, cijfers sluiten aan bij verwachting recessie

Nederlandse mkb-bedrijven realiseerden in juli van dit jaar een gemiddelde omzetgroei van 2,92%. Het is de laagste groei in de afgelopen anderhalf jaar en een fikse daling ten opzichte van de maand ervoor, toen de gemiddelde omzetgroei nog 8,78% bedroeg. Ondernemers in de handel en accountancy hebben in juli te maken gehad met een omzetdaling van respectievelijk 1,87% en 0,59%. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. De cijfers onderstrepen speculaties dat een recessie aanstaande is.

“Sinds afgelopen december laten trendlijnen zien dat de gemiddelde omzetgroei van Nederlandse mkb’ers afneemt”, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. “Maar waar die daling in het eerste kwartaal vrij geleidelijk verliep, en er in sommige maanden zelfs nog even sprake was een stijging van de gemiddelde omzetgroei, zien we deze vanaf juni hard achteruit hollen. In juni zagen Nederlandse mkb’ers de gemiddelde omzetgroei halveren en in juli was de daling nog sterker. Vooral ondernemers in de handel hebben het zwaar te voorduren. In deze sector is nu sprake van een omzetdaling van 1,87%. Deze cijfers sluiten aan bij de verwachtingen van diverse economen dat we te maken zullen krijgen met een recessie.”

Ook omzetdaling voor accountants, omzetgroei horeca stagneert

Naast ondernemers in de handel, hebben ook accountants te maken met een omzetdaling. In juni bedroeg de gemiddelde omzetdaling 0,59%. Marcus Schuite vervolgt: “Het waren voor accountants razend drukke tijden, waarin zij veel werk hebben verzet om coronasteunaanvragen in te dienen. Dat werk is nu weggevallen en een verklaring voor de omzetdaling.” De afname in omzetgroei onder horecaondernemers is volgens Schuite meer zorgelijk. “Horeca is de sector die de gemiddelde omzetgroei het sterkst zag dalen, van 32,50% in juni naar 2,51% in juli. De oorzaak hiervan is vermoedelijk tweeledig. Enerzijds is het personeelstekort in deze sector een enorme uitdaging en een rede waardoor zij niet kunnen draaien zoals ze willen. Anderzijds zien we dat consumenten gaan bezuinigen op uitjes en restaurantbezoeken nu alles duurder wordt. Het zijn dus echt spannende tijden voor horecaondernemers wat ook blijkt uit de berichtgeving van het CBS van afgelopen week.”

De Exact MKB monitor is een online dashboard met economische indicatoren, gebaseerd op geanonimiseerde data van 340.000 Nederlandse administraties. De cijfers in de monitor worden real-time bijgewerkt en zijn up to date zijn tot drie maanden terug.