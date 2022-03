Fiscus moet van Kamer vaker boekenonderzoek bij mkb uitvoeren

Tweede Kamerleden vinden dat de Belastingdienst vaker boekenonderzoek bij mkb-bedrijven moet gaan uitvoeren, omdat anders mogelijk de belastingmoraal wordt ondermijnd. Dat bleek deze week tijdens een overleg met staatssecretaris Van Rij van Financiën.

Van Rij liet onlangs weten dat het aantal boekenonderzoeken door de Belastingdienst met name in het mkb de afgelopen twee jaar scherp is gedaald onder invloed van de coronacrisis. Ook daarvoor was er echter al sprake van een krimp in het aantal onderzoeken.

Kamer ontevreden

Uit de Kamer komen daar nu verschrikte en ontevreden reacties op. Zo is de PvdA ‘zich een hoedje geschrokken’ van de daling. ‘En we vonden al dat er te weinig fysieke controles werden gedaan’, laat Kamerlid Henk Nijboer weten. Ook VVD en CDA maken zich zorgen. ‘Controle is belangrijk voor de belastingmoraal’, vindt CDA’er Inge van Dijk. ‘Het is niet eerlijk als de een wel netjes betaalt, en de ander niet.’

Van Rij komt met actieplan

Ook Van Rij noemt de dalende trend ‘niet goed’. Die is al voor Corona ingezet, erkent de staatssecretaris. Dat komt onder meer door personeel- en capaciteitsgebrek bij de fiscus, maar ook door ingewikkelder aangiftes en dus tijdrovende en complexe controles, stelt de Belastingdienst zelf. Van Rij komt voor de zomer met een actieplan voor verbetering van de controles. Eerst wil hij het debat voeren over het fraudesignaleringssysteem waarmee de fiscus jarenlang werkte en dat niet door de beugel bleek te kunnen.

Bron: FD