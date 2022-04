KPMG-duurzaamheidsprijs voor studie naar risicobeheer in voedselketen

KPMG heeft de jaarlijkse duurzaamheidsprijs uitgereikt aan Antonio Cambio (Rotterdam School of Management) voor zijn afstudeerscriptie over risicobeheer bij toelevering van grondstoffen in de voedselketen ten tijde van klimaatverandering.

De studie ‘Achieving Supply Security: How resource-dependent firms threatened by climate risk adapt to climate change’ geeft inzicht in de meest effectieve aanpak om levering veilig te stellen als de aarde verder opwarmt. De voedselindustrie is in grote mate afhankelijk van plekken waar bijvoorbeeld tarwe, graan of cacao wordt verbouwd. Voor het inschatten van risico’s van klimaatverandering heeft de winnende student een model ontwikkeld dat voorziet in de voor- en nadelen van verschillende aanpassingsstrategieën. Bedrijven kunnen dit raamwerk direct toepassen in hun eigen beleid voor het beheer van toeleveringsketens. ‘Het onderzoek van Antonio Cambio laat zien dat een zogeheten buffer opbouwen met meer leveranciers en extra voorraad beter gecombineerd kan worden met een aanpak die onderliggende problemen oplost. Bijvoorbeeld met trainingen die leveranciers helpen landbouwproducten te verbouwen met minder water en hogere temperaturen. En samen op zoek gaan naar financiële ruimte voor meer innovatie. Deze laatstgenoemde aanpak wordt ‘bridging’ genoemd. Een buffer- en bridgingaanpak vaker combineren, zorgt voor betere voorbereiding op klimaatrampen of andere ontwrichting van toeleveringsketens zoals dat ook in coronatijd gebeurde.’

Jerwin Tholen, juryvoorzitter en Partner Sustainability bij KPMG: ‘Met zijn studie reikt Antonio Cambio handvatten aan om beter om te gaan met risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering in de voedselketen. Dat was voor de jury de belangrijkste motivatie om hem dit jaar onze duurzaamheidsprijs toe te kennen.’