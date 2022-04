PODCAST | Familiebedrijf op overnametocht: ‘Vertrouwen is het sleutelwoord’

Familiebedrijven: bijna elke accountant komt ze in de dagelijkse praktijk tegen. Deze bedrijven worden ook overgenomen, of gaan zelf op overnametocht. Wat maakt deze processen bijzonderder? Daarover gaat deze nieuwe aflevering van onze podcastserie: Een kijkje in de keuken van het familiebedrijf.

In deze derde aflevering nemen we een kijkje in de keuken van het familiebedrijf Hoppenbrouwers Techniek. Die onderneming is tegenwoordig volledig in handen van Henny de Haas, die het installatiebedrijf sinds 2002 aanstuurt. De Haas groeide op als boerenzoon, maar wilde in zijn leven iets anders dan koeien melken. Als jonge directeur maakte hij afspraken voor het overnemen van 20 procent van de aandelen. Maar dat was voor hem niet genoeg – in eigen woorden: ‘Voor mij was het alles of niets’. Dat zette druk op de onderhandelingen, die eindigden in een akkoord, waarbij De Haas’ voorganger Theo Hoppenbrouwers drie jaar de kans kreeg om de deal terug te draaien. Dat gebeurde niet – ‘het vertrouwen was er.’ In 2013 nam De Haas de resterende aandelen over van naamgever en eigenaar Theo Hoppenbrouwers.

Overnamemachine

‘Een vruchtbare boerderij’, vond De Haas bij zijn aantreden van Hoppenbrouwers, alleen ‘slecht bewerkt’. Hij werkte dan ook aan een transformatie, waar ook overnames onderdeel van uitmaakten. Sterker nog, een imposante reeks overnames van grotere en kleinere installatiebedrijven deed Hoppenbrouwers Techniek afgelopen decennia – elke anderhalf jaar doet Hoppenbrouwers Techniek gemiddeld een overname. Veelal gaat het om ondernemingen die door een lokale familie zijn groot gemaakt en zich aansluiten bij Hoppenbrouwers. Hoppenbrouwers zette in 2020 218 miljoen euro om en mikt voor dit jaar op 275 tot 300 miljoen euro. In zijn overnamestrategie passen voor De Haas alleen volledige overnames, waarbij de activa volledig in Hoppenbrouwers Techniek worden geïntegreerd. ‘Wij ruimen alle BV’s op. Het liefste heb ik maar één BV: Hoppenbrouwers Techniek BV.’ Zijn huidige ambitie is om 2.500 werknemers te hebben, werkzaam in 25 vestigingen in het land met de beste én meest duurzame installateur van Nederland.

Vertrouwen is de sleutel

In deze podcast vertelt De Haas openhartig over hoe hij overnames doet, en hoe hij met de specifieke gevoeligheden omgaat die familiebedrijven kenmerkt. Ruud Loos, Senior manager Adviesgroep Familiebedrijven bij BDO, weet de context te schetsen van hoe familieondernemingen omgaan met overgenomen worden. ‘Vertrouwen is het sleutelwoord. Men heeft vaak hoog in het vaandel staan hoe met leveranciers, klanten, personeel om te gaan. Als een manager of koper dat vertrouwen kan bieden, kan verkoop een aantrekkelijke keuze zijn.’ Volgens Loos zouden opvolgers vaker ‘moeten durven wat Henny heeft gedurfd, de eigen visie te ontwikkelen. Je moet blijven ondernemen.’

Samen met Loos en De Haas verdiepen we ons in de wereld van familiebedrijven die overnemen en overgenomen worden. De presentatie wordt verzorgd door hoofdredacteur Wilbert Geijtenbeek.

