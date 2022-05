Salaris wordt belangrijker voor jong talent

Jongeren tot 35 jaar hechten in vergelijking met vorig jaar veel meer waarde aan een goed basissalaris bij de zoektocht naar een werkgever, constateert PwC in een nieuw onderzoek.

PwC hield voor de tweede keer de Workforce Preference Study Netherlands, waaraan ruim 2.100 studenten en starters deelnamen. Interessant en uitdagend werk staat nog steeds bovenaan de verlanglijst van jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Maar: ‘Door de maatschappelijke veranderingen krijgen jongeren ook andere voorkeuren. Het bieden van een goed basissalaris, mogelijkheden voor flexibel werk en ondersteuning bij wellbeing zijn gestegen op de lijst van voorkeuren van jong talent. Een aansprekende bedrijfsreputatie is niet meer genoeg om jongeren naar organisaties te trekken.’ Het basissalaris is nu de op een na belangrijkste factor die de keuze voor een werkgever bepaalt.

Baanzekerheid

Volgens PwC is stabiliteit op lange termijn belangrijk voor jong talent. ‘Zij zoekt naar baanzekerheid, een fatsoenlijk basissalaris en een goed pensioen. Jong talent richt zich, met de blik op de lange termijn, op een gezonde balans tussen werk en privé. Het wil een voorspelbare werklast, maar wel flexibiliteit in de manier waarop het dit werk inricht.’ Andere beloningselementen zijn minder in trek. ‘Prestatieprikkels zoals bonussen en variabele beloning zijn tot een zeker niveau aantrekkelijk, maar niet-financiële beloningselementen worden minder gewaardeerd.

Geen status, maar activiteiten

In plaats van de status van een bedrijf zijn nu de activiteiten, producten en diensten van een onderneming bepalend voor de keuze van jongeren. Jongeren met een achtergrond in finance & accounting vinden beloning gebaseerd op prestaties het meest belangrijk, aldus PwC. Mensen met een technologisch profiel hechten er veel waarde aan dat werkgevers overwerk betalen en jongeren die zijn afgestudeerd in één van de sociale wetenschappen vinden inclusie & diversiteit het belangrijkst.