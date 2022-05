Accountants PWC in Engeland krijgen langer weekend

Accountants van PwC UK mogen deze zomer op vrijdag al na de lunch naar huis. De proef in 2021 met zomerverlof beviel zo goed, dat de 22.000 PwC’ers ook deze zomer, en zelfs een maand langer, eerder van hun weekend mogen genieten.

Volgens Kevin Ellis, bestuursvoorzitter van PwC UK, had de werktijdverkorting vorig jaar zomer een grotere positieve impact op het welbevinden van medewerkers dan verwacht. ‘We hebben opnieuw een uitzonderlijk druk jaar achter de rug en nu we de zomervakantieperiode naderen, hopen we dat ons beleid mensen meer tijd geeft voor zichzelf, hun vrienden en hun gezin.’ PwC ondervroeg 6.000 werknemers. Driekwart vond dat het langere weekend hun ‘algemene welzijn’ in grote mate had ondersteund.

The Deal

De werktijdverkorting in juni, juli en augustus maakt deel uit van ‘The Deal’, PwC’s vorm van hybride werken, die afgelopen voorjaar werd ingevoerd. Van werknemers wordt verwacht dat ze twee of drie dagen per week op kantoor of bij klanten zijn. Maar ze kunnen hun eigen werktijd indelen. Doel is ook om medewerkers te binden. In Engeland is sprake van ‘The Great Resignation’. Volgens onderzoeksbureau Ipsos zou meer dan de helft van de medewerkers onder de 35 overwegen ontslag te nemen en/of op zoek te gaan naar een andere baan. Ook andere Big Four kantoren proberen het talent extra naar de zin te maken. EY gaf zijn 17.500 medewerkers vorige zomer een lockdownbonus van 20 miljoen pond.

Nederland

Een woordvoerder van PwC in Amsterdam stelt dat er geen plannen zijn om medewerkers in Nederland deze zomer extra vroeg naar huis te sturen. Wel kent het bedrijf een ‘flexitijd’-regeling, waarbij overuren geruild kunnen worden voor vrije tijd.