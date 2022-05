NBA schrijft minister over rol accountants bij datakwaliteit pensioenfondsen

In een brief aan de minister van sociale zaken tempert de NBA de verwachtingen over de rol van de accountant bij het in kaart brengen van de datakwaliteit van pensioenfondsen. ‘Nul fout’ is niet realistisch, schrijft de beroepsorganisatie.

De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) van de NBA verstuurde de brief eind april in het kader van de consultatieronde over het Besluit toekomst pensioenen. Hierin staat onder meer dat pensioenbesturen een externe accountant moeten inhuren om de datakwaliteit in kaart te brengen. De NBA benadrukt in haar reactie dat pensioenfondsen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in de pensioenadministratie en de juiste berekening en vaststelling van de pensioenrechten en -aanspraken.

Reguliere werkzaamheden

De reguliere controlewerkzaamheden die een accountant uitvoert en de verklaring die daarbij gegeven wordt, geven geen zekerheid over de datakwaliteit ten behoeve van het invaren naar het nieuwe pensioenstelsel, zo benadrukt de sectorcommissie. In aanvulling op werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole kan de accountant, op verzoek van het pensioenfonds, op ‘ijkmomenten’ aanvullende werkzaamheden (overeengekomen specifieke werkzaamheden op basis van Controlestandaard 4400N) verrichten ten aanzien van de transitie.

Verwachtingen temperen

‘Wij onderschrijven het belang van een goede datakwaliteit’, aldus de NBA aan minister Schouten. ‘Wel benadrukken wij het belang van realistische verwachtingen: “nul fout” in de pensioenadministratie is niet haalbaar. Inherente factoren, zoals het langlopende karakter van pensioenen, complexiteit in pensioenregelingen, de veelheid aan mutaties bij deelnemers en de betrokkenheid (en afhankelijkheid) van meerdere partijen (o.a. werkgevers, Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid (SUAG)) maken dat fouten voorkomen op het niveau van de individuele deelnemers. Communicatie en uitingen die te hoge verwachtingen wekken, kunnen het vertrouwen dat deelnemers hebben in hun pensioenfonds ondermijnen.’

Voorlichting

In het kader van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vindt de NBA het daarom belangrijk dat pensioenfondsen hun deelnemers tijdig en zorgvuldig informeren. De beroepsorganisatie roept op om, via een publiekscampagne, de eigen individuele basisgegevens (en eventueel die van een partner) in de pensioenadministraties te controleren op juistheid, bijvoorbeeld via Mijnpensioenoverzicht.nl. Ten slotte hoort ook een interne klachtenprocedure ingeregeld te zijn, zoals opgenomen in het conceptvoorstel.

‘Geen monopolie’

Begin mei trokken diverse partijen aan de bel over de rol van externe accountants bij het in kaart brengen van de datakwaliteit bij pensioenfondsen. Onder meer FNV, Aon, WTW, Milliman en het Actuarieel Genootschap (AG) vinden het niet terecht dat accountants het alleenrecht krijgen. Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft zo zijn bedenkingen bij de monopoliepositie van de accountant. WTW noemt het aanwijzen van accountants ‘onnodig beperkend en onterecht.’ Het AG stelt dat er naast accountants veel andere partijen zijn die data kunnen controleren. ‘Een externe actuaris is hier een voorbeeld van, maar daarnaast zijn er ook (…) al veel data-specialistische partijen actief in de pensioenfondsenmarkt’, aldus het AG.

Tekort

De critici wijzen ook op het tekort aan specialisten die de datakwaliteit moeten controle. Daarom vindt het AG het onverstandig de kring van specialisten te verkleinen door deze taak uitsluitend te laten uitvoeren door accountants. De oplossing voor het geconstateerde probleem is eenvoudig volgens de actuarissen. Het is voldoende om ‘een externe accountant’ te vervangen door ‘een externe onafhankelijke partij’ in de tekst van het Besluit.