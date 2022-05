Pensioensector hekelt monopolie accountant bij datacontrole

Het Besluit toekomst pensioenen stelt dat pensioenbesturen een externe accountant moeten inhuren om de datakwaliteit in kaart te brengen. Diverse partijen vinden het onterecht dat de accountant hierop het alleenrecht krijgt.

Onder meer FNV, Aon, WTW, Milliman en het Actuarieel Genootschap (AG) trekken aan de bel. Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft zo zijn bedenkingen bij de monopoliepositie van de accountant. WTW noemt het aanwijzen van accountants ‘onnodig beperkend en onterecht.’ Het AG stelt dat er naast accountants veel andere partijen zijn die data kunnen controleren. ‘Een externe actuaris is hier een voorbeeld van, maar daarnaast zijn er ook (…) al veel data-specialistische partijen actief in de pensioenfondsenmarkt’, aldus het AG.

Tekort

De critici wijzen ook op het tekort aan specialisten die de datakwaliteit moeten controle. Daarom vindt het AG het onverstandig de kring van specialisten te verkleinen door deze taak uitsluitend te laten uitvoeren door accountants. De oplossing voor het geconstateerde probleem is eenvoudig volgens de actuarissen. Het is voldoende om ‘een externe accountant’ te vervangen door ‘een externe onafhankelijke partij’ in de tekst van het Besluit.

De critici betwisten niet het belang van een goede datakwaliteit. Met name op het moment van invaren is het van groot belang dat de pensioendata juist en volledig zijn. Veel pensioenfondsen zijn de afgelopen tijd al begonnen hun data te controleren al dan niet met behulp van externe partijen. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waarschuwt dat datakwaliteit uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van het pensioenfonds en de deelnemers.

Asssurance

Accountants die de data controleren, geven een assurancerapport met hun bevindingen. Dat rapport is volgens NBA ‘niet geschikt om een uitspraak te doen met betrekking tot de datakwaliteit in het kader van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.’ Tot slot pleit de NBA voor ‘realistische verwachtingen’. Een foutloze pensioenadministratie is volgens de boekhouders niet haalbaar. De oorzaken zijn onder meer het langlopende karakter van pensioenen, de complexiteit van regelingen en het grote aantal mutaties bij deelnemers. Verder wijst NBA op de afhankelijkheid van de data van andere partijen, zoals werkgevers en overheidsinstanties.

Bron: PensioenPro