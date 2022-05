Een op vijf ondernemers heeft meer schulden dan voor corona

Bijna één op de vijf ondernemers zegt meer schulden te hebben dan voor de coronacrisis. Vooral horecabedrijven en de cultuursector zitten dieper in de schulden.

Dat meldt de Kamer van Koophandel op basis van de Conjunctuurenquête Nederland onder bedrijven met meer dan vijf medewerkers. In de horeca heeft de helft van de ondernemingen een hogere schuldenlast, in de sector cultuur, sport en recreatie is dat 41,7%. Van de bedrijven tot twintig mensen zegt 6% een probleem te krijgen met de grotere post openstaande bedragen. bij de bedrijven tot vijftig medewerkers is dat 5%. Regionaal gezien hebben vooral bedrijven in Limburg (7,3%) en Drenthe (7,5%) het moeilijk.

Gros heeft schuldenlast binnen jaar gesaneerd

Van de ondernemers die kampen met hogere schulden verwacht een vijfde meer dan een jaar nodig te hebben om de schuldenlast te verminderen naar een gewenste omvang. Ook hier is dat aandeel groter bij de bedrijven in de horeca (44,6%) en de cultuur, sport en recreatie (41,6%). Een op de twintig bedrijven met maximaal twintig medewerkers denkt zelfs meer dan vijf jaar nodig te hebben om uit de problematische schulden te komen. Iets meer dan een op de honderd zegt simpelweg de schuldenlast niet te kunnen verminderen.

Duurdere materialen en energie baren 46,5% van de ondernemers zorgen; die groep denkt dat de hogere kosten de commerciële ontwikkeling van het bedrijf dit jaar in de weg staan. De internationale politieke spanningen en economische sancties (20%) en een mogelijke nieuwe uitbraak van het coronavirus (10%) worden ook genoemd als mogelijke belemmeringen voor groei. Cybercrime staat bij 1,4% van de ondernemers bovenaan de lijst met bedreigingen.