NBA: Fraude vraagt een meer kritische grondhouding van accountants

Een nieuw rapport van de NBA over fraude wijst op de maatschappelijke functie en de daarbij passende meer kritische grondhouding van de accountant. De accountant moet van nature alerter zijn op frauderisico’s en materiële afwijkingen als gevolg van fraude.

Verkennende oorzakenanalyse

Met de verkennende oorzakenanalyse “Fraude vraagt een meer kritische grondhouding” beoogt de NBA aan te zetten tot verdere verbeteringen in de accountancysector op het gebied van fraudedetectie. De uitkomsten zijn opgehaald vanuit twaalf accountantsorganisaties, waaronder de oob-organisaties. In het rapport zijn situaties, waarin materiële fraude is gemist, geanalyseerd vanuit aangeleverde rootcauses en fraudecasussen. Waarom is het niet gezien? Wat kan elke accountant leren van de beschreven casuïstiek? De verkennende oorzakenanalyse gaat vooraf aan een lopend uitgebreid en diepgaand onderzoek onder alle WTA-vergunninghouders, door de Foundation for Auditing Research.

Uit de oorzakenanalyse komt een veelheid aan oorzaken, die zijn teruggebracht tot de volgende kernoorzaken:

Voor de accountant zelf betreffen die de professioneel-kritische instelling, kennis inzake fraude en begrip van de sector, de entiteit en de processen.

Voor de accountantsorganisatie gaat het over de integrale benadering van fraude in de controle en de invloed van klantrelaties.

Daarnaast gaat het in het ecosysteem om de kwaliteit van de interne beheersing bij de gecontroleerde entiteiten.

Good practices

Good practices in het NBA-rapport laten zien dat accountantsorganisaties stappen zetten. Zo is de aandacht verschoven van het oplossen van een fraudecasus door een individu of in een team naar meer ondersteuning. Door structureel oorzakenanalyses uit te voeren en bevindingen te delen, kan er collectief van elkaar geleerd worden.

Primaire verantwoordelijkheid

De accountant heeft niet als enige een rol in fraudedetectie. De onderneming of organisatie is primair verantwoordelijk dat processen en beheersmaatregelen op orde zijn. Een meer kritische grondhouding van de accountant kan ook bijdragen aan meer besef bij bestuurders en interne en externe toezichthouders van hun verantwoordelijkheden.

Alertheid op frauderisico’s

Kris Douma, voorzitter van de NBA, is blij met deze uitkomsten: “Fraude is een belangrijk onderwerp en de alertheid op risico’s van fraude hoort thuis in de genen van de accountant. Accountants dienen het publiek belang, en dat betekent dat jaarrekeningen een getrouw beeld horen te geven. Fraude doet afbreuk aan die getrouwheid. Daarom beschouw ik het onderdeel van de publieke taak van het accountantsberoep om fraude te ontdekken. De leerpunten uit deze oorzakenanalyse helpen ons daarbij.”

Fraude vraagt een meer kritische grondhouding