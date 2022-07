Bijna alle NBA-leden over op nieuw PE-model

Bijna alle PE-plichtigen hebben het nieuwe systeem voor permanente educatie van de NBA omarmd: inmiddels hebben bijna 19.000 PE-plichtige leden een complianceverklaring afgegeven. ‘Dat is een score van 98 procent.’

Sinds begin vorig jaar is het het behalen van 40 PE uren per jaar ingeruild voor een model dat kwalitatief meet of bepaalde leerdoelen en competenties zijn ontwikkeld. NBA-leden schrijven voor 1 april een plan van aanpak, waarin zij hun werkzaamheden en bijbehorende resultaten beschrijven, plus een of meer leerdoel(en) per werkzaamheid. Ook geven zij aan welke leeractiviteiten zij willen verrichten. Uiterlijk 31 december rondt de accountant de PE-activiteiten af en reflecteert op wat het afgelopen jaar is gedaan, geleerd en bereikt. Accountants geven vóór 1 februari een PE-compliance-verklaring af op MijnNBA.

Gefaseerd ingevoerd

Het nieuwe PE-systeem is vanaf 2018 gefaseerd ingevoerd. Met ingang van 2019 werd het nieuwe PE-systeem van kracht voor leden werkzaam bij de Belastingdienst en bij de advisory-tak van de big four. Vanaf 2020 gold de nieuwe regelgeving voor alle overige intern en overheidsaccountants en alle accountants werkzaam bij accountantskantoren met een oob-vergunning. In 2021 maakten de resterende leden de overstap naar de outputgerichte PE-methodiek: de overige openbaar accountants en alle accountants in business.

Leden blijken als ondersteuning vooral de handleiding nieuwe PE-model, de voorbeeld PE-portfolio’s en de online NBA PE-tool te gebruiken. De reflectiefase in het PE-portfolio wordt over het algemeen als het lastigst ervaren. ‘Begin 2022 zijn daarom nog zes webinars specifiek daarover georganiseerd, die binnen no time elk met 250 deelnemers waren volgeboekt.’