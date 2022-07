Grant Thornton wil met Klantenraad perspectief van klanten in besluitvorming betrekken

Het bestuur van Grant Thornton heeft een Klantenraad ingesteld, met als doel om klanten structureel en regelmatig te betrekken bij de organisatie.

‘Grant Thornton hecht eraan om haar klanten structureel en regelmatig te betrekken bij haar organisatie’, licht het accountantskantoor het initiatief toe. ‘Als lid van de Klantenraad krijgt een vertegenwoordiging van onze klanten directe inzage in onze strategie en dilemma’s. We horen graag hun ervaringen, verwachtingen en wensen ten aanzien van onze strategie, dienstverlening en thema’s. Tevens waarderen we het om onze dilemma’s aan hen voor te kunnen leggen. Onze klanten krijgen hiermee een directe stem bij onze raad van bestuur.’

Bart Jonker, Bestuurslid Clients & Markets Grant Thornton: “Met de Klantenraad beschikken we over een onderscheidend platform om gestructureerd ‘outside in’ feedback te organiseren bij belangrijke beslissingen over klanten en markten.“

Peter Bodin, global CEO van Grant Thornton International: “Wij bestaan alleen dankzij onze klanten. Het is van het grootste belang dat wij naar onze klanten luisteren en een beter inzicht krijgen in de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, zodat wij de hoogwaardige dienstverlening kunnen blijven bieden waar wij zo trots op zijn. Als CEO heb ik het inbrengen van een extern perspectief in het bedrijf altijd gezien als een van de belangrijkste onderdelen van mijn rol. Ik was dan ook zeer verheugd toen ik hoorde over het idee van de Nederlandse ledenfirma om een Klantenraad op te richten en het belangrijkste externe perspectief – dat van de cliënten – direct in het besluitvormingsproces in te brengen.”

Klantenraad

De Klantenraad is een adviesgremium ingesteld door de raad van bestuur en komt een aantal keer per jaar bijeen. De leden van de Klantenraad zijn:

Mevrouw Ileen Purperhart, DGA Hestia Holding B.V.

De heer Jasper de Rooij, CEO Elfi B.V.

De heer Johan de Rooij, CEO Cargo Control Company B.V.

De heer Jorg Roodbeen, CEO Klap B.V.

De heer Lucas Lammers, CEO LC Packaging B.V.

De heer Martijn Markus, CEO Markus & Markus Stroopwafels B.V.

De heer René Dijkstra, CEO Raditec B.V.

De heer Wim van Esveld, CFO Van Caem Klerks Group