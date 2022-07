SRA wil accountants structurele rol geven bij beheersen regeldruk mkb

Het ministerie van Economische Zaken consulteert momenteel de instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk. SRA pleit ervoor standaard de hele financiële keten – en dan met name accountantskantoren – te betrekken bij het minimaliseren en beheersen van regeldruk bij mkb-ondernemingen.

Volgens het wetsvoorstel komt er een permanent adviescollege dat onder meer toetst of bij nieuwe wet- en regelgeving aandacht is besteed aan het minimaliseren van de lasten die voorgenomen regelgeving met zich brengt, of de regeldrukkosten adequaat in beeld zijn gebracht en toetst of de onderbouwing voor de lasten helder is. Die rol is nu ingevuld door het huidige Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), maar dat verdwijnt per 1 december.

Verbindende schakel

De SRA juicht de instelling van een nieuw adviescollege toe. ‘De SRA-kantoren ervaren dagelijks in hun praktijken hoe zeer mkb-bedrijven in de knel kunnen komen door niet werkbare en knellende wet- en regelgeving. Wij vinden het daarom van uiterst belang dat de mkb-praktijk waaronder juist de uitvoerende instanties, vanaf de tekentafel wordt betrokken bij de vormgeving van wet- en regelgeving en de mogelijke uitwerking daarvan in de praktijk.’ Om de wetgeving praktisch uitvoerbaar te houden is onder meer al de mkb-toets ingevoerd. ‘Hierbij maken we graag de kanttekening dat veel mkb-bedrijven voor de uitleg en interpretatie, verwerking en uitvoering van wet- en regelgeving juist gebruikmaken van accountantskantoren. De daar werkzame professionals zijn vaak de verbindende schakel tussen ondernemer en bijvoorbeeld uitvoeringsinstanties of toezichthouders, en hebben direct inzicht in de werkbaarheid en praktische toepasbaarheid van bestaande en voorgenomen wetgeving.’

Aansluiten bij handreiking

Omdat werkbaarheid en toepasbaarheid van nieuwe en bestaande wet- en regelgeving een van de belangrijkste aandachtspunten zijn van het nieuwe adviescollege, pleit de SRA ervoor om standaard de hele financiële keten en dan meer specifiek de belastingadviseurs en accountants werkzaam in de praktijk bij accountantskantoren, te betrekken bij het minimaliseren en beheersen van regeldruk. ‘Daarvoor zou heel gemakkelijk kunnen worden aangesloten bij de Handreiking MKB-toets.’