Omzet KroeseWevers groeit mede dankzij audit met 10%

KroeseWevers heeft vorig jaar de omzet met ruim 10% weten te vergroten tot € 40,6 miljoen, tegen € 36,6 miljoen in 2o20. De winst verdubbelde bijna tot € 6,0 (3,2) miljoen. Vooral de audittak groeit, zegt directievoorzitter Eric Hutten.

De inkomsten uit auditdienstverlening namen vorig jaar toe tot € 11 miljoen, oftewel ruim een kwart van de totale omzet. ‘Daar zetten we ook vol op in; er is nog veel meer groei mogelijk’, zegt Eric Hutten. Het vorig jaar overgenomen Groningse MTN was zelf niet actief op auditgebied, maar door de overname heeft KroeseWevers, nummer 21 in de AV Top 50, wel een nieuwe regio waar het de auditwerkzaamheden kan laten groeien.

‘Accountancy is een prachtig beroep’

En liefst met nog meer personeel, geeft Hutten aan. ‘Wij kunnen relatief goed om aan personeel komen.’ Vorig jaar groeide het personeelsbestand bij het bedrijf naar 322 (298) fte. ‘Iedereen heeft het over de krappe arbeidsmarkt, maar ik vind dat accountants wel erg veel negatieve publiciteit krijgen als het gaat om werkdruk. Wij doen er alles aan om structureel overwerk te voorkomen. De accountancy is een prachtig beroep met veel vrijheid en ruimte om je te ontwikkelen. Je kunt in deze branche opklimmen tot eigenaar en dat kom je in andere bedrijfstakken niet veel tegen. Naast vrijheid en ontwikkelmogelijkheden is dat ook de charme van de accountancy.’

De omzet in de andere bedrijfsonderdelen was vorig jaar stabiel, geeft Hutten aan. ‘Wij werken aan verdere efficiency door digitalisering, maar wel met oog voor de ontwikkeling van mensen. Die heeft in coronatijd stilgestaan, dus we steken nu extra energie in opleidingen.’