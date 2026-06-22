Newtone groeit door naar €168 miljoen omzet, kreeg waarschuwing AFM om examenfraude

Newtone heeft de omzet vorig jaar met 11 procent opgevoerd naar €168 miljoen. De advies- en accountancygroep profiteerde onder meer van groei in belastingadvies, audit en corporate finance, terwijl de winstgevendheid sterk verbeterde.

Tegelijkertijd maakt het kantoor in het jaarverslag bekend dat de AFM een waarschuwing heeft gegegeven naar aanleiding van geconstateerd ongepast gedrag bij verplichte toetsen.

Afgelopen jaar nam Newtone plek 10 in de AV-Top 50 in. Het accountantskantoor, ontstaan uit de samenvoeging van onder meer HLB Witlox van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast, zag de EBITDA stijgen van €22,1 miljoen naar €31,3 miljoen. Het aantal directe medewerkers groeide van 764 naar ruim 852 fte, terwijl de totale organisatie inmiddels meer dan 1.100 medewerkers telt. De solvabiliteit daalde wel van 28,6 naar 22,5 procent.

Volgens Newtone werd de omzetgroei gedragen door meerdere disciplines, waaronder audit, belastingadvies en salaris- en HR-dienstverlening. Daarnaast droeg de overname van corporate-financekantoor Aeternus bij aan de verdere verbreding van de adviespraktijk. Het kantoor investeerde afgelopen jaar onder meer in digitalisering, audittooling, datatoepassingen, opleidingen en kwaliteits- en complianceprocessen.

De overname van Aeternus vergde een investering van €17 miljoen. Daardoor nam de schuldpositie verder toe. Eind 2025 stond bij financier BlackRock voor €103,5 miljoen aan leningen uit, tegen €93 miljoen een jaar eerder. Volgens het management blijft de financiële positie ondanks de hogere schuldenlast solide.

Belgische alliantie en PKF-netwerk

Strategisch zette Newtone vorig jaar ook een internationale stap. Via B-New International werd een samenwerking aangegaan met het Belgische PKF BOFIDI. Daardoor sluit Newtone zich vanaf 2026 aan bij het internationale PKF-netwerk als exclusieve vertegenwoordiger voor Nederland. Beide organisaties behouden daarbij hun eigen governance, merk en aansturing.

Nieuwe accountant en gewijzigde bestuurstop

In het verslagjaar wisselde ook de externe accountant. Na een selectieproces keurde de raad van commissarissen de benoeming van KPMG goed als opvolger van Grant Thornton.

Daarnaast vond een herschikking plaats in de bestuurskamer. Julia Sakovska nam de CFO-rol over van Rob Becx, die verdergaat als chief commercial officer. Begin 2026 vertrok bestuurder Stefaan Rodts, die volgens Newtone een belangrijke rol speelde bij de integratie van de fusiepartners.

AFM volstaat met waarschuwing

In het jaarverslag wordt verder melding gemaakt van de afronding van het interne onderzoek naar ‘ongepast gedrag bij het maken van verplichte toetsen’, zoals Newtone de als examenfraude bekendstaande gedragingen omschrijft. Uit dat onderzoek bleek dat medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie zich tussen december 2019 en juli 2024 niet altijd hielden aan de geldende normen bij het afleggen van verplichte toetsen.

De AFM concludeerde dat de bedrijfsvoering op dit onderdeel in die periode onvoldoende was ingericht om een beheerste en integere uitoefening van de organisatie te waarborgen en dat sprake was van een ontoereikend stelsel van kwaliteitsbeheersing. Omdat Newtone de kwestie zelf meldde bij de toezichthouder en vervolgens een uitgebreid intern onderzoek uitvoerde, zag de AFM af van een formele maatregel. Wel kreeg Newtone Audit een waarschuwing. “Deze waarschuwing geldt tevens als toezichtantecedent voor de (mede)beleidsbepalers en RvC leden ten tijde van de overtredingsperiode”, meldt het kantoor.

Naar aanleiding van de bevindingen liet Newtone een oorzaakanalyse uitvoeren en werd onder de partner-aandeelhouders een cultuuronderzoek gehouden. Op basis daarvan wil het kantoor een cultuurprogramma opzetten dat gericht is op het versterken van integriteit en kwaliteitsgericht gedrag. Newtone zelf meldt daarover onder meer: “Wij betreuren dat binnen onze organisatie ongepast gedrag heeft plaatsgevonden en hebben passende maatregelen getroffen, zowel gericht op het verleden als op structurele versterking voor de toekomst.”

Het volledige jaarverslag is hier te vinden.