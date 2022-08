Geluidsopname was smoking gun bij fraude Accon-topman Delger

Om de financiële problemen bij Accon avm te verbloemen sjoemelden topmannen Peter Feijtel en Guus Delger waarschijnlijk al jaren met de cijfers van het gevallen accountantskantoor. Delger werd eind vorig jaar uiteindelijk ontslagen nadat forensisch account Peter Schimmel tijdens een ingelaste aandeelhoudersvergadering een geheime geluidsopname liet horen, waaruit bleek dat Delger twee controllers instrueerde om cijfers te manipuleren. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie die het FD vrijdag heeft gepubliceerd.

Werkwijze Delger

De krant heeft een vertrouwelijk onderzoek in handen waaruit blijkt dat er door Feijtel en Delger al behoorlijk wat jaren met cijfers werd gesjoemeld, om op die manier de slechte financiële prestaties van het accountantskantoor te verbloemen. Delger zou vooral mondeling tewerk zijn gegaan, om zo min mogelijk sporen na te laten. Daarbij instrueerde hij twee controllers uit zijn team, die door de topman op die manier werden meegezogen in de frauduleuze handelingen. Wel zou uit een e-mail blijken dat er al in 2012 miljoenen aan kosten werden gecorrigeerd in een rapportage aan de commissarissen. Ook leidde Delger vorig jaar nog ING om de tuin, terwijl de belastingschuld van het kantoor steeds verder opliep.

Aanstelling Lammens

Nadat Emmy Lammens op 15 april vorig jaar als cfo wordt aangesteld begint er wat te veranderen bij Accon avm. De twee met wroeging kampende controllers stappen in juni naar Lammens met het verhaal dat er bij het accountantskantoor met een schaduwboekhouding wordt gewerkt. Als ze kort daarop halfjaarcijfers opstelt, ‘valt het kwartje’ en licht ze de rvc in.

Na de klokkenluidersmelding wordt ook forensisch account Peter Schimmel ingeschakeld om onderzoek te doen. Delger zit ondertussen al ziek thuis. Nadat Schimmel met de audio-opname komt volgt nog dezelfde dag het ontslag van de topman.