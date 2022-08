Update NBA-verklaringengenerator

De NBA heeft de NBA-verklaringengenerator geüpdatet. Er kunnen nu ook Word-versies van de nieuw-format-beoordelingsverklaringen worden gegenereerd.

In de toekomst wil de NBA ook XBRL-instances van de nieuw-format-beoordelingsverklaringen mogelijk maken. ‘Onder meer hiermee is een lopende taxonomiewijziging gaande.’ Tussen de vereisten in de huidige Standaard 2400 voor beoordelingsopdrachten van financiële overzichten en nieuw-format-beoordelingsverklaringen bestaan verschillen. De NBA heeft in onderzoek de huidige Standaard 2400 op termijn aan te passen. Verder werkt de vereniging aan een update van de rapportages voor een juridische transactie (inbreng, fusie en splitsing, NBA-voorbeeldteksten, sectie II, hoofdstukken 16, 17 en 18, Nederlands en Engels).

Lees hier meer over de update