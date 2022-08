115.000 mensen ontvingen tot nu toe al STAP-budget.

Bijna 37.000 mensen hebben in de derde aanvraagperiode een STAP-budget aangevraagd. Het gaat om ruim 2.800 verschillende opleidingen verdeeld over 516 publieke en private opleiders. In totaal hebben nu zo’n 115.000 burgers een opleidingsbudget gekregen vanuit STAP.

Net als in de eerste twee periodes heeft meer dan de helft van de aanvragers maximaal een mbo achtergrond. De cijfers van de derde periode zijn nagenoeg vergelijkbaar met de eerste twee periodes. Het aantal gekozen opleiders neemt elke ronde toe en is inmiddels verdubbeld. Van 250 in de eerste periode, 420 in de tweede periode naar 520 in de derde periode. Dit laat zien dat steeds meer opleiders hun aanbod binnen de STAP-regeling terug zien.

3 van de 5 wil bijscholen

Bijna identiek als in de eerdere periodes geeft 59% van de aanvragers aan dat ze zich willen bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen. De andere 41% wil zich laten omscholen om daarmee de mogelijkheid te creëren om ook ander werk te kunnen doen. Hierbij is niet duidelijk of dat omscholing binnen of buiten de sector is waardoor geen conclusies getrokken kunnen worden over mogelijke verschuivingen. Ongeveer 70% betreft aanvragen voor een opleiding onder de maximale 1000 euro.

Kenmerken aanvragers

Net als in de eerste twee periodes zijn alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De grootste groep valt in de categorie van 30 tot 40 jaar (30%) en ongeveer 20 procent is ouder dan 50 jaar. Het merendeel van de aanvragers, 51%, heeft maximaal een mbo-opleiding als achtergrond. In de eerdere periodes was dit respectievelijk 55% en 56%. Van de aanvragers is ruim 80% werkend. 45% heeft een vast contract, 20% een tijdelijk contract, 15% geeft aan ZZP’er te zijn en 11% is werkzoekend. Mensen uit de sector zorg en welzijn, een van de grootste sectoren in Nederland, zijn goed voor 26% van de aanvragen. De zakelijke dienstverlening is goed voor bijna 15% van de aanvragen.

Doorontwikkeling

Tof Thissen, directeur bij UWV: ‘We zouden graag zien dat het aantal aanvragers met maximaal een MBO opleiding, maar ook 50+’ers in de volgende periodes toeneemt. De komende tijd gaan we actieve communicatie inzetten om specifieke doelgroepen zoals praktisch geschoolden en ouderen te informeren over de STAP-regeling. Mensen die niet zelfstandig de digitale aanvraag kunnen indienen bieden we ondersteuning op één van de UWV kantoren. Samen met het ministerie van SZW kijken we ook naar de verdere doorontwikkeling van de regeling. Kan het budget nog meer gericht worden op specifieke doelgroepen en kansrijke beroepen? Op het STAP-portaal kan al op regio gezocht worden naar welke beroepen kansrijk zijn. Ook bij die oriëntatie kan UWV mensen helpen. Dit past bij de preventierol die UWV heeft: mensen aan het werk houden en helpen arbeidsfit te worden en te blijven, de eigen kwaliteiten en vaardigheden te herkennen én te ontwikkelen, zodat deze aansluiten op de arbeidsmarktkansen’.

Sinds de start van de STAP-subsidieregeling in maart zijn meer dan 600 opleidingen uit het register verwijderd, omdat ze bijvoorbeeld niet arbeidsmarktgericht zijn, meldt uitkeringsinstantie UWV. Ook lopen er onderzoeken naar misbruik van de regeling. Om wat voor opleidingen het gaat, meldt de instantie niet.

Bron: UWV