Werkloosheid loopt iets op

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het aantal werklozen in juli verder toegenomen tot 353 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Gemiddeld steeg het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met twaalfduizend per maand, enerzijds doordat meer mensen hun baan verloren en anderzijds doordat meer niet-werkenden op zoek gingen of op zoek bleven naar werk. Het aantal werklozen hiermee twee keer zo hard als de groei van Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar. Hun aantal nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld zesduizend per maand toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

In april 2022 bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe, naar 3,6 procent in juli en is weer op het niveau van begin dit jaar.

Bron: CBS