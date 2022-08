Nieuw concept Wet toekomst accountancysector kent fors hoger prijskaartje

Minister Kaag (Financiën) heeft het meest recente concept voor de Wet toekomst accountancysector gepubliceerd. Die ligt nu bij de Raad van State, nadat de ministerraad er afgelopen maand mee akkoord ging. Ten opzichte van de vorig jaar geconsulteerde versie is het prijskaartje voor de branche fors hoger.

Hoofdlijnen in de voorgestelde wet zijn de introductie van audit quality indicators, waarmee kantoren inzicht moeten geven in de kwaliteit van de wettelijke controles, een verplicht intern toezichtsorgaan voor de grootste accountantsorganisaties en de bevoegdheid voor de NBA om een controlerend accountant aan te wijzen als een controleplichtige organisatie er geen kan vinden. Als criterium voor ‘grote accountantsorganisatie’ hanteert het wetsvoorstel ten eerste een omzet uit wettelijke controles per boekjaar van minimaal € 3 miljoen en daarnaast een minimum van 150 wettelijke controles per boekjaar.

Aanwijzing door NBA

Hoe de NBA een controlerend accountant moet gaan selecteren voor een zoekende organisatie, is nog niet uitgekristalliseerd: ‘Dit zal een accountantsorganisatie zijn die, gelet op de aard van de controlecliënt en de bij de accountantsorganisatie aanwezige expertise, voldoende gepositioneerd is om de wettelijke controle te verrichten. Daarbij kan worden gedacht aan de

accountantsorganisatie die de meeste deskundigheid bezit op het terrein van de sector of de doelgroep waartoe de aanvrager behoort. Daarbij moet ook de al dan niet aanwezige capaciteit worden meegewogen.’ De eisen worden nog bij algemene maatregel van bestuur nader uitgewerkt. Duidelijk is wel dat een accountantskantoor niet om een aanwijzing door de NBA heen kan. ‘Door een accountantsorganisatie gevreesde reputatierisico’s mogen niet aan een aanwijzing in de weg staan.’

Nieuw tuchtrechtelijk instrument

De conceptwet bevat ook de introductie van een nieuwe tuchtmaatregel voor de Accountantskamer: een binding aan bijzondere

voorwaarden. ‘Met deze bijzondere voorwaarden wordt beoogd de beroepsuitoefening door de accountant die niet aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoet op een aanvaardbaar niveau te brengen. Langs die weg kan een positieve prikkel voor de kwaliteit van bijvoorbeeld wettelijke controles uitgaan. De accountant wordt dan bijvoorbeeld verplicht om een bepaald onderwerp toe te voegen aan de permanente educatie-activiteiten. Ook kan via voorwaarden opgelegd worden dat de accountant bepaalde werkzaamheden niet (meer) uitoefent.’ De binding aan bijzondere voorwaarden kan worden gecombineerd met een doorhaling: daarbij kan de doorhaling worden opgeheven als de accountant aan de voorwaarden voldoet.

Kostenplaatje

Volgens het ministerie gaat het verplicht rapporteren aan de hand van kwaliteitsindicatoren de branche een kleine € 5 miljoen kosten: € 19.200 per accountantsorganisatie, gebaseerd op een totaal van 260 kantoren. De NBA zal er eenmalig € 211.000 aan kwijt zijn. Structureel gaat de branche jaarlijks € 455.000 betalen voor de kwaliteitsrapportage. De versterking van de governance bij grote kantoren leveren een eenmalige kostenpost op van € 420.000; structureel levert deze maatregel een jaarlijks prijskaartje op van € 810.000.

In totaal begroot Financiën dat de accountancysector eenmalig ruim € 5,7 miljoen moet ophoesten en daarna elk jaar € 1,29 miljoen – bovenop andere kosten, zoals de reguliere toezichtsnota van de AFM. In de geconsulteerde versie van vorig jaar schatte Kaags voorganger Hoekstra de initiële kosten van de wetswijzigingen nog op zo’n € 2,4 miljoen en de structurele kosten op ruim € 350.000 per jaar. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk ging afgelopen voorjaar uit van eenmalig € 3,3 miljoen aan kosten en structureel € 1,4 miljoen per jaar.

Raming was te laag

De hogere geschatte rekening komt voort uit de consultatie van afgelopen jaar. Die leverde van BDO, SRA, VNO en EY een reactie op over de geraamde kosten als gevolg van de introductie van de audit quality indicators: volgens hen waren de geraamde kosten onvolledig en (veel) te laag ingeschat. ‘Naar aanleiding van de reacties is de regeldrukparagraaf aangepast’, aldus het ministerie.

Ga hier naar de ontwerpregeling en de toelichting op de Wet toekomst accountancysector