Aanpassing octrooiwet moet ook regeldruk fors verminderen

Bedrijven die een technische uitvinding beschermen met een octrooi realiseren ruim 28% meer inkomsten per werknemer, aldus het ministerie. Het huidige Nederlandse systeem verleent octrooien nu zonder inhoudelijke toetsing. “Dat leidt meer en meer tot rechtsonzekerheid en belemmert innovatie. Daarom stelt het kabinet voor om de wet ingrijpend aan te passen. Alle octrooiaanvragen moeten in de toekomst door het Octrooicentrum Nederland aan de verleningscriteria worden getoetst. Op basis daarvan wordt een octrooi dan wel of niet verleend.”

Ook op zee

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Karremans van Economische Zaken om de Rijksoctrooiwet volledig op de schop te nemen. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De wet geldt ook op Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het kabinet stelt voor om dit uit te breiden naar de Noordzee en de zee rondom de eilanden met het oog op economische activiteiten op zee.

500 regels minder

Het kabinet wil ook acht regels rondom octrooien/patenten vereenvoudigen of afschaffen via deze wetswijziging. “Dit is onderdeel van de nieuwe, minder vrijblijvende aanpak van regeldruk van minister Karremans. Doel is om voor de zomer van 2026 te komen tot het schrappen of verminderen van de druk van 500 regels.” Minder regels komen de concurrentie- en innovatiekracht van bedrijven ten goede, is de overtuiging van de minister. “Dat is het geval met het huidige octrooisysteem dat aanvragen niet inhoudelijk toetst en zelfs leidt tot onterechte octrooien. Een getoetst octrooi biedt meer zekerheid over de waarde. Dat is belangrijk bij het aangaan door ondernemers van samenwerkingen via licenties of bij het aantrekken van investeringen. Zo draagt de wetswijziging dus bij aan een beter financieringsklimaat voor ondernemers.”

Met het nieuwe systeem waarin altijd op inhoud en nieuwheid wordt getoetst, is het niet meer mogelijk om als buitenlandse ondernemer in Nederland automatisch een octrooi te krijgen voor technische innovaties die al bestaan of geen waarde hebben. “Letterlijk het wiel opnieuw uitvinden kan dan niet meer.”