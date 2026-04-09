Kabinet schrapt nog eens 97 regels voor ondernemers

Het kabinet wil voor de zomer nog eens 97 regels schrappen of vereenvoudigen die ondernemers onnodig belasten. Daarmee komt het totaal aantal maatregelen op 315, op weg naar de eerder aangekondigde doelstelling om 500 regels aan te pakken.

De extra lijst is samengesteld op basis van signalen uit het bedrijfsleven, onderzoeken en evaluaties van bestaande wet- en regelgeving. Volgens minister Heleen Herbert (CDA) van Economische Zaken en Klimaat is het verminderen van administratieve lasten noodzakelijk om ondernemers meer ruimte te geven. “De bedoeling achter regels is vaak goed, maar in de praktijk leiden ze tot onnodige complexiteit. Ondernemers moeten minder tijd kwijt zijn aan administratie en meer aan hun bedrijfsvoering,” aldus de minister.

Tempo in aanpak

Het kabinet presenteerde eind vorig jaar een eerste lijst van 218 regels. Met de nieuwe toevoeging wil het kabinet het tempo vasthouden. De ambitie om 500 regels te schrappen of te vereenvoudigen geldt niet als eenmalige operatie, maar als een structurele opgave die jaarlijks moet worden herhaald. De voortgang wordt publiek bijgehouden via een online monitor, waarin per maatregel zichtbaar is of deze wordt aangepast of geschrapt.

Bestaande verplichtingen

Een deel van de maatregelen richt zich op het schrappen van dubbele of verouderde verplichtingen. Zo hoeven bedrijven die werken met asbest niet langer opnieuw een inventarisatierapport op te stellen als de omstandigheden ongewijzigd zijn. Ook vervalt de verplichting om elke drie jaar een afzonderlijk bewijs van vakbekwaamheid te behalen; daarvoor komt een systeem van erkende opleidingen in de plaats. Volgens het kabinet kan dit soort aanpassingen de administratieve last verminderen zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid of toezicht.

Dichter bij praktijk

Andere maatregelen moeten regels beter laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemers. Zo verdwijnt de verplichting voor dierenpensions om vaccinatiebewijzen tot twee jaar na vertrek van een dier te bewaren. Controle op vaccinaties bij binnenkomst en tijdens het verblijf blijft bestaan. Het kabinet stelt dat juist dit soort relatief kleine aanpassingen merkbaar verschil kunnen maken voor ondernemers.

Structurele ambitie

De aanpak van regeldruk is volgens het kabinet breder dan alleen het bedrijfsleven en richt zich ook op burgers en overheden. Toch ligt de nadruk voorlopig op ondernemers, die volgens de regering nog te maken hebben met onnodig complexe administratieve verplichtingen.