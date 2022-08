Qatar gebruikt Nederland als belastingvluchthaven

Qatar gebruikt Nederland om vele tientallen miljoenen belasting te ontwijken, bericht de Volkskrant. Via twee Amsterdamse brievenbusfirma’s houdt staatsinvesteringsfonds Qatar Investment Authority (QIA) de miljoenen uit de staatskassen van Indonesië, Spanje en Polen.

Dat fonds is niet zomaar een investeerder: de oliestaat gebruikt QIA om olie- en gaswinsten door te pompen als investeringen. Het meest in het oog springende eigendom is voetbalclub Paris Saint-Germain, maar ook vastgoed als het Amstelhotel staan op naam van het Qatarese fonds. Volgens de Volkskrant heeft het gastland van het WK voetbal tussen 2014 en 2020 zeker € 40 miljoen in de zak gehouden door een fiscale constructie met twee in Amsterdam gevestigde dochterbedrijven. ‘Het is ongebruikelijk dat een nationale staat via een brievenbusconstructie in Nederland belasting op investeringen in derde landen ontwijkt’, aldus het dagblad. Het fiscale voordeel loopt mogelijk nog veel verder op, omdat de jaarverslagen van Nederlandse brievenbusfirma’s te weinig informatie bevatten.

Helft aan dividendbelasting

De constructie wordt onder meer gebruikt voor de Indonesische elektriciteitscentrale Paiton Energy, waar Qatar voor een derde eigenaar van is. De winst wordt via Nederland naar Qatar doorgesluisd; een Nederlands dochterbedrijf kreeg van 2017 tot en met 2020 € 621 miljoen dividend. Het overgrote deel ging linea recta naar Qatar omdat Nederland en Indonesië een belastingverdrag hebben: Nederlandse bedrijven betalen geen 10%, maar 5% op dividendstromen naar andere landen.

Ook de NS ontweek belasting

Ook belastingverdragen met Spanje en Polen maken dat Qatar tot 2018 miljoenen heeft bespaard. Qatar heeft daarna rechtstreeks verdragen gesloten met negen EU-lidstaten, waardoor staatsbedrijven over en weer voordelig kunnen investeren in elkaars landen.Volgens belastinghoogleraar Arjan Lejour is het niet uniek dat een staatsfonds belasting ontwijkt. ‘Ook een staatsdeelneming als de NS ontweek een aantal jaar geleden nog Nederlandse belasting via een Ierse constructie.’

