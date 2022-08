Rijk stelt compensatie inkomstenderving gemeenten door corona vast

De rijksoverheid heeft de compensatie inkomstenderving bij gemeenten door corona in 2021 vastgesteld. Gemeenten moeten voor eind deze maand laten weten of zij ermee akkoord gaan; de afrekening volgt dan nog dit jaar.

Alle gemeenten hebben inmiddels de berekening van het concept-compensatiebedrag ontvangen. Zij moeten voor 30 augustus laten weten of ze het eens zijn met de berekening. ‘Ons streven is in de eerste week van oktober de definitieve compensatie voor uw gemeente vast te stellen, zodat deze dit jaar nog kan worden verwerkt.’

Reële derving vergoed

Het uitgangspunt is dat er een reële compensatie komt van de door de gemeente gederfde inkomsten door corona in 2021. ‘De gederfde inkomsten worden berekend door de door uw gemeente begrote inkomsten af te zetten tegen de door uw gemeente volgens uw jaarrekening geïnde inkomsten. Na vaststelling van de totaal gederfde inkomsten zal het totale reeds door uw gemeente ontvangen compensatiebedrag in 2021 hierop in mindering worden gebracht.’ De compensatie betreft toeristenbelasting, parkeerbelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding/oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. ‘Voor de leges geldt dat, mocht er een groot verschil zijn tussen begrote en gerealiseerde leges, het Rijk en de VNG hierover nader in gesprek zullen gaan.’