Op twee na beste jaar voor Europees topvoetbal ondanks corona

Lege stadions en afgebroken competities. Na de eerste schok van de coronapandemie zag het Europese topvoetbal zijn inkomsten in het seizoen 2020/2021 met tien procent toenemen. Dat blijkt uit een berekening van Deloitte.

Corona had wel degelijk impact op het voetbal, maar vooral in het seizoen 2019/2020. Competities werden afgebroken, tv-inkomsten liepen terug en de inkomsten stokten op 25,2 miljard euro. Maar in het seizoen erna, 2020/2021, zijn de inkomsten weer gestegen naar 27,6 miljard euro. Dat komt volgens Deloitte onder meer door het verschuiven van het EK voetbal naar 2021. Het door Italië gewonnen EK werd in elf steden afgewerkt.

Op twee na beste jaar

Slechts twee voetbalseizoenen leverden meer geld op. In 2017/2018 waren de inkomsten 28,4 miljard euro en in 2018/2019 28,9 miljard. Desondanks geldt 2020/2021 in financieel opzicht als het op twee na beste jaar voor de Europese voetbalmarkt. De vijf grote competities in Europa – Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A en Ligue 1 – namen ruim de helft van die inkomsten voor hun rekening. De inkomsten van deze competities groeiden volgens Deloitte met drie procent ten opzichte van 2019/2020.