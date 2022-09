PERSONALIA | Twee nieuwe bestuursleden bij XBRL Nederland

Roos Timmermans en Alex de Jong zijn toegetreden tot het bestuur van XBRL Nederland. Zij willen vooral bijdragen aan de beeldvorming over de standaard voor het digitaal uitwisselen van zakelijke gegevens.

Timmermans werkt als senior Commercial Product Manager bij Exact en is al jaren betrokken bij de implementatie van XBRL. ‘Het succes van SBR/XBRL wordt vooral gevierd door de uitvragende partijen. De aanleverende partijen – de ondernemingen zelf of hun intermediairs zoals belastingadviseurs, administratie- en accountantskantoren – vieren dit succes nog niet.Zij ervaren het vaak alleen als lastenverzwaring. Vanuit mijn ervaring en mijn netwerk hoop ik als bestuurslid van XBRL NL een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van SBR/XBRL voor de hele keten.’

Imago veranderen

De Jong is Product Manager bij Parseport. ‘Ik wil graag proberen om nieuwe ontwikkelingen vanuit het oogpunt van softwareleveranciers te benaderen en op die manier iets voor de XBRL-markt te kunnen betekenen.’ Beide nieuwe bestuursleden willen het imago van XBRL Nederland in positieve zin helpen veranderen. ‘Niet alleen kan er nog veel meer gestandaardiseerd worden dan nu het geval is, organisaties zouden zich bewuster kunnen zijn van de waarde van alle data die zij ontvangen.’

In juli trad Jacques Urlus (NBA) toe als voorzitter bij XBRL Nederland. Hij volgde Erik Beulen op. Andere bestuursleden zijn Enrico Evink (EY), Bas Groenveld (Aguilonius), Paul Hulst (DNB) en Paul Staal (ING).