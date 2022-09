ODV omzetten in lijfrente, eindelijk zoals het is bedoeld

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft op 22 juni een belangrijke goedkeuring gepubliceerd in een besluit. Eentje waar de praktijk ook al jaren op zat te wachten. En onder het motto “beter laat dan nooit” is het nu dan eindelijk zo ver.

Wanneer je als DGA je pensioen in eigen beheer voor 1 januari 2020 hebt omgezet in een ODV, is het vervolgens mogelijk om deze ODV af te storten in een lijfrente bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Zolang de uitkeringen uit de ODV nog niet zijn ingegaan, bestaan hierbij verder niet veel problemen. In deze periode is het zelfs ook mogelijk om bijvoorbeeld een gedeelte van de ODV af te storten als (tijdelijke)lijfrente en een gedeelte in de BV te laten zitten.

Ingegane ODV

Op het moment echter dat de uitkeringen uit de ODV zijn ingegaan in de BV, wordt het verhaal wat lastiger. In eerste instantie was de mening van de staatssecretaris zelfs dat je de ODV dan helemaal niet meer mocht afstorten in een lijfrente. Hoe correct deze visie ook was naar de letter van de wet, naar de geest van de wet was hij dat misschien niet helemaal. Vandaar dat de staatssecretaris deze visie al snel bij besluit heeft herzien.

In onderdeel 5.4 van het besluit van 11 december 2018 wordt goedgekeurd dat ook als de uitkeringen uit een ODV al zijn ingegaan, de ODV nog steeds kan worden afgestort in een lijfrente. Hieraan is echter een aantal voorwaarden verbonden. De ODV moet in zijn geheel worden afgestort en er moet een verzoek bij de inspecteur worden ingediend.

Dat is allemaal nog niet zo erg, maar de voorwaarde dat de lijfrente die wordt bedongen dient te voldoen aan de relevante bepalingen van de Wet IB2001 was dat wel. En alhoewel het natuurlijk heel logisch lijkt dat de lijfrente moet voldoen aan de wettelijke bepalingen, betekende dit impliciet ook dat de lijfrente dus niet later in kan gaan dan 5 jaar na de AOW-leeftijd! En daar wringt de schoen nog wel eens. Bijvoorbeeld als een DGA van 76 jaar oud komt te overlijden en zijn 74-jarige weduwe dan de BV dus niet kan opdoeken omdat de ODV er niet uit te halen is.

Nieuwe goedkeuring

Naar aanleiding van dit soort signalen uit de praktijk heeft de staatssecretaris dan ook besloten dat onverkorte toepassing van de leeftijdsgrens leidt tot ongewenste situaties. Hierom zal een voorstel tot wijziging van artikel 38p Wet LB 1964 en artikel 10a.18 Wet IB 2001 worden ingediend als onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2023. Deze wetswijziging zal voorzien in terugwerkende kracht tot 1 april 2017.

Vooruitlopend op deze wetswijziging keurt hij in het besluit van 22 juni goed dat “de leeftijdsgrens die geldt voor de aankoop van een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125, eerste lid, onderdelen a en c, respectievelijk artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel a, subonderdeel 1, Wet IB 2001, niet van toepassing is in het geval het bedrag van een ODV wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrente”.

Voorwaarden

Voor deze goedkeuring gelden de volgende vier voorwaarden.

De termijnen uit hoofde van de lijfrente gaan direct na verkrijging in.

De minimale uitkeringsduur van 20 jaar genoemd in artikel 3.126a, vierde lid, Wet IB 2001, mag worden verminderd met de periode die verstreken is tussen het moment waarop de gerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt en het moment waarop de eerste termijn van de lijfrente wordt uitgekeerd.

De volledige waarde van de ODV wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrente.

Belanghebbende dient voorafgaand aan de aanwending van de ODV ter verkrijging van een lijfrente bij de inspecteur een verzoek in met een beroep op deze goedkeuring. In de bijlagen bij dit verzoek zijn alle relevante stukken opgenomen.

Conclusie

Een zeer welkome goedkeuring vooruitlopend op een al evenzo welkome voorgenomen wetswijziging!

Drs. David M. Wildemans MPLA CCFP