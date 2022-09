Minister wil vaart maken met steunpakket voor mkb

Rond november moet er een steunpakket zijn voor ondernemers in het mkb, vindt minister Adriaansens van Economische Zaken. Volgens de minister was het niet mogelijk om met Prinsjesdag al een plan te presenteren voor steun aan ondernemers. Dat zegt ze tegen Nieuwsuur.

Energie-intensief mkb

De minister wil vooral energie-intensieve mkb-bedrijven steunen. Die groep heeft behalve een hoge energienota ook te maken met verhoogde vennootschapsbelasting, huren die omhoog gaan, hogere lonen en soms een coronaschuld. ‘Ik maak me heel erg zorgen over die groep mkb’ers’, zegt Adriaansens.

Gerichte steun

Het kabinet wil steun gericht inzetten, zegt de minister van EZK. Daarvoor is de hulp van energiebedrijven benodigd, om inzage te krijgen in het verbruik van bedrijven. Steun zal bovendien niet ongebreideld zijn, zoals in coronatijd. ‘Dat kan een verstorend effect hebben op de lange termijn’, zegt Adriaansens. De minister lijkt er bovendien niet voor te voelen het grootbedrijf meer te laten betalen, om kleine ondernemers te helpen. ‘We willen ook een interessant vestigingsklimaat houden voor Nederland.’

Bron: NOS