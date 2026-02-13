Personalia | Ties Meesters en Roger de Rond partner bij Joanknecht

Roger de Rond

Roger de Rond begon zijn loopbaan in 2010 direct uit de schoolbanken bij Joanknecht. ‘Binnen de auditpraktijk ontwikkelde hij zich snel met een scherpe blik voor kwaliteit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel’, licht Joanknecht toe. ‘Roger doorliep de opleiding tot registeraccountant vlot en is nu ruim 8 jaar werkzaam als tekenend accountant. Binnen onze controlepraktijk vervult Roger inmiddels een belangrijke rol in het kwaliteitsmanagement. Hij bewaakt en versterkt de kwaliteit van onze controles en draagt actief bij aan het continu verbeteren van werkwijzen en processen.’

Ties Meesters

Ties Meesters startte in 2018 als junior IT-auditor binnen de IT-auditpraktijk van Joanknecht, meldt het kantoor. ‘In korte tijd groeide hij uit tot een vaste waarde in het team door inhoudelijke scherpte, zijn toekomstgerichte visie en een sterke drive om IT en interne beheersing écht te doorgronden bij klanten. Tijdens zijn loopbaan bij Joanknecht combineerde hij zijn werk met een master en postmaster IT-auditing. Met de RE-titel (register EDP-auditor) op zak tekent hij als senior manager IT assurance sinds 2022 assurance verklaringen op het gebied van IT-assurance. Sinds 2024 bekleedt Ties ook de rol van manager Innovatie & Technologie bij Joanknecht.’

Deze partnerbenoemingen zijn wat Joanknecht betreft ‘het resultaat van zorgvuldige overweging om te zorgen voor voortdurende groei, een hoog kwaliteitsstreven en toekomstbestendig leiderschap. Als onderdeel van het strategieteam leveren Roger de Rond en Ties Meesters actief een bijdrage aan de verdere uitwerking en realisatie van onze 2030 Strategie. We kijken uit naar de frisse energie en ideeën die zij met zich meebrengen in hun rol als partners.’

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl