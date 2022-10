Werkloosheid stijgt verder, einde aan daling WW-uitkeringen

De werkloosheid is terug op het niveau van eind 2021. In april was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003. Maar afgelopen maand was 3,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

Het aantal werklozen nam in september verder toe tot 382.000. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met gemiddeld 14.000 per maand. Tegelijkertijd steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar, met gemiddeld 6000 per maand.

WW-uitkeringen

Het UWV registreerde eind september 152.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is een lichte stijging van 0,2 procent. In september kwamen er 21.800 WW-uitkeringen bij en werden er 21.500 WW-uitkeringen beëindigd. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 55.000.

Het aantal uitkeringen daalde in de sectoren industrie, schoonmaak en chemische sector. De landbouw, groenvoorziening, visserij, de voeding- en genotmiddelenindustrie, de overige commerciële dienstverlening en de overheid lieten een lichte stijging zien.

Beroepsbevolking

In september waren 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen niet betrokken bij het arbeidsproces. Bijna 90 procent van deze groep is niet actief op zoek naar een baan of niet direct beschikbaar voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen.