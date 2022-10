Snelgroeiende Belgische PIA Group gaat strategische samenwerking aan met Brouwers Accountants

PIA Group, de op twee na grootste accountancy en advisorygroep in het middensegment van België, zet zijn eerste stappen in het buitenland. De Nederlandse accountancygroep Brouwers Accountants gaat samen met de groep van ondernemer Steven Brouckaert verder groeien in Nederland. De komende maanden wordt de overnamestrategie van PIA Group, die in België bijzonder succesvol is, ook in ons land uitgerold. Referentieaandeelhouder Baltisse, de investeringsgroep van de Belgische topondernemer Filip Balcaen achter PIA Group, juicht deze internationalisering toe en is blij dat met Brouwers Accountants ‘een sterk ondernemende partij aan boord is gekomen’. Samen zijn PIA Group en Brouwers Accountants goed voor een omzet van meer dan € 85 miljoen en 850 personeelsleden.

PIA Group

De PIA Group uit Gent is sinds 2012 bezig aan een buy & build-strategie in België onder leiding van oprichter Steven Brouckaert. Vanaf het begin was het PIA Groups ambitie om de nummer 1 in accountancy en advisorydiensten aan mkb-bedrijven te worden. Daarbij wordt volgens PIA Group gekozen ‘voor een geheel eigen propositie die het beste van twee werelden combineert: de voordelen van schaalgrootte en een persoonlijke, mensgerichte aanpak.’ “Die benadering van de markt is uniek, niet alleen in België maar ook in andere Europese landen”, benadrukt Steven Brouckaert. “Elk toetredend kantoor behoudt zijn naam en identiteit. Bij PIA Group beschouwen we de partners als ondernemers. En we respecteren ze als zodanig. We zitten niet aan hun DNA maar bouwen samen verder aan hun kantoor binnen de organisatie.”

PIA Group ondersteunt en ontzorgt zijn kantoren onder meer in Operations, Human Resources, IT & Digitalisatie, Finance, Marketing. Daarnaast kunnen de partners ook een beroep doen op PIA Group’s Advisory specialisten, die met hun kennis een belangrijke meerwaarde betekenen voor de mkb- klanten. Al deze services worden aangeboden vanuit het hoofdkwartier in Gent, waar een team van experts fulltime klaarstaat voor de lokale vestigingen. Deze ondersteuning is de motor voor de gezamenlijke groei. En met succes. PIA Group telt in België tegenwoordig 41 kantoren en meer dan 700 werknemers.

Brouwers Accountants

Brouwers Accountants, de strategische partner van PIA Group in Nederland, heeft veel overeenkomsten met PIA Group. Ook Brouwers bedient voornamelijk mkb-klanten en grotere familiebedrijven. En net als bij PIA Group staat de ondernemersgerichte aanpak centraal en is management losgekoppeld van een klassieke partnerstructuur. Brouwers Accountants werd in 1988 opgericht in Zwolle door Han Brouwers. Hij bouwde het kantoor uit tot een gerenommeerde speler in de Nederlandse markt. Een doordachte strategische visie en een kwalitatieve dienstverlening zorgde in de voorbije jaren voor een sterke organische groei. Bovendien realiseerde Brouwers Accountants zelf ook een aantal overnames. Vandaag de dag heeft het kantoor vestigingen in Zwolle, Apeldoorn, Amsterdam, Genemuiden en Deventer. Voor de dagelijkse leiding heeft Han versterking gekregen van zijn zoon Ewout Brouwers die, na een carrière bij onder meer KPMG en Unicorn scale up Picnic, onlangs terugkeerde naar het familiebedrijf. “In mijn vorige rollen kwam ik in aanraking met de oude stempel én hoe het ook anders kan, dus ik dacht: waarom niet een sector veranderen waar ik ooit begonnen ben?!”, vertelt hij.” De strategische samenwerking met PIA Group is een mooi moment om het stokje onderling door te geven”, bevestigt Han.

Visie op de markt

Brouwers Accountants treedt toe tot de nieuw opgerichte vennootschap PIA Nederland, die het bruggenhoofd van de verdere uitbreiding wordt, melden de betrokkenen. De voedingsbodem voor een snelle groei is in ieder geval aanwezig: ook in de Nederlandse accountancy- en advisorymarkt is er een consolidatiegolf aan de gang. Ewout Brouwers en Steven Brouckaert zijn eensgezind als het gaat over het belang om toekomstige overnamekandidaten een echt alternatief voor volledige integratie te bieden. “In de MKB accountancy en advies markt waar het product grotendeels uit klant interactie bestaat moet je kritisch zijn in wat je wilt centraliseren”, vertelt Ewout, de kersverse CEO van PIA Nederland. “In mijn visie krijgt ook lokaal het ondernemerschap na de overname de ruimte en kunnen sterke merken verder leven zonder complexe partnerstructuren. Toen Steven Brouckaert aan ons werd geïntroduceerd, was er meteen een klik en vertrouwen dat deze gezamenlijke chemie ook in Nederland kan werken”. Steven Brouckaert sluit daarop aan: “Inderdaad, Nederland is veel meer een adviesland en heeft ook al veel meer stappen gezet in digitalisatie. Maar ook in die context blijft de persoonlijke band tussen klant en medewerker cruciaal. In Nederland is absoluut ruimte voor onze unieke combinatie van schaalgrootte en een mensgerichte aanpak.”

De samenwerking concreet

Brouwers Accountants zal vanaf nu in de Nederlandse markt opereren onder het motto Powered by PIA Group. Het is de bedoeling dat er snel nieuwe, goede kantoren de groep komen versterken waarbij Ewout zich, in beginsel ook met Han, samen met Steven zal toeleggen op de centrale leiding en overnames door PIA Nederland in Nederland. Net als in België wil PIA Nederland zijn partners hier ondersteunen in Operations, Human Resources, IT & Digitalisatie, Finance en Marketing. Met dat doel zal het Nederlandse managementteam verder worden uitgebouwd met domeinspecialisten. Daarnaast kunnen de kantoren ook een beroep doen op de expertise van het PIA Advisoryteam in Nederland. Brouwers Accountants heeft een omvangrijk team van adviseurs klaarstaan om toekomstige kantoren van de nodige specialistische kennis te voorzien. Tegelijkertijd willen de samenwerkende partijen nog andere voordelen uit hun bondgenootschap halen, zoals het delen van software, data- en sectorkennis en marktinzichten die verder gaan dan het eigen land.

Beoogde doelstellingen

De strategische samenwerking is de eerste stap van ambitieuze plannen. Steven Brouckaert: “Met PIA Group Nederland introduceren we ons DNA in een markt met veel potentieel, om van daaruit verdere overnames te doen. Maar ook organisch groeien is voor ons even belangrijk. We partneren ook met die doelstelling in Brouwers Accountants, en investeren straks ook in de andere kantoren waarmee we nu al in gesprek zijn.” Dit met als doelstelling dé beste (financial) professional services verlener van het MKB (+) te zijn. Baltisse, de investeerder achter PIA Group, reageert verheugd op deze nieuwe stap van PIA Group: “Wij zijn overtuigd van het verhaal dat PIA Group schrijft. PIA Group is een omgeving voor ondernemers die geloven in de toekomst en die energie hebben om mee te bouwen aan die toekomst. Dat dit concept nu in Nederland wordt uitgerold, is voor ons de bevestiging van het internationale potentieel dat we er altijd in gezien hebben. We kijken samen naar nog meer markten.”