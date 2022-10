Italiaans onderzoek naar Pfizer om belastingroutes via Nederland

Italiaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de manier waarop farmaceut Pfizer winsten in Italië wegsluisde naar fiscaal gunstigere landen, waaronder Nederland. Het geneesmiddelenbedrijf zou zo minstens 1,2 miljard euro hebben verborgen voor de Italiaanse belastingdienst, meldt persbureau Bloomberg.

De financiële politie van Italië vermoedt dat de dochteronderneming van Pfizer in het Zuid-Europese land overtollig kapitaal overmaakte aan dochters in de Verenigde Staten en Nederland. Zo vermeden ze belastingen die kunnen oplopen tot 26 procent.

Onderzoek

Het onderzoek, dat sinds februari gaande is, richt zich op de jaren 2017, 2018 en 2019. Multinationals schuiven vaker met winsten tussen verschillende landen om zo min mogelijk belasting te betalen. Dat Pfizer onderwerp is van een onderzoek, betekent dan ook niet automatisch dat de coronavaccinproducent de wet heeft overtreden. Na de afronding van het onderzoek naar Pfizer deelt de politie de resultaten met de fiscus, die uiteindelijk beslist of er iets mis is.

Pfizer zelf verklaart aan alle belastingwetgeving in Italië te voldoen. “De Italiaanse belastingdienst controleert de belastingen bij Pfizer geregeld en Pfizer werkt daar aan mee.”

Onderzoeksplatform Follow the Money meldde vorig jaar al dat Pfizer miljarden verdient aan coronavaccins, maar daar nauwelijks belasting over betaalt dankzij constructies via onder anderen Nederland.

(ANP/AV)