Ondanks stevige kritiek waarschijnlijk Kamermeerderheid voor pensioenwet

De Tweede Kamer vergaderde woensdag tot diep in de nacht over de nieuwe pensioenwet. Hoewel de fracties soms lijnrecht tegenover stonden, lijkt pensioenminister Carola Schouten genoeg steun te krijgen. Mogelijk komt er alsnog een algemene pensioenplicht.

Niet alleen de coalitiepartijen staan achter de nieuwe wet. Ook PvdA en GroenLinks neigen ernaar hun steun te verlenen. Dat hangt samen met een handreiking van werkgevers en vakbonden. In een brief verklaren zij zich bereid een algemene pensioenplicht te onderzoeken als het niet lukt om binnen vijf jaar het aantal werknemers zonder pensioen te halveren. Zo’n algemene pensioenplicht was lange tijd onbespreekbaar in de polder. Steun van PvdA of GroenLinks is cruciaal om de pensioenwet ook door de Eerste Kamer te krijgen. Maar of die er ook komt is niet zeker. Duidelijk is dat coalitiepartijen VVD en D66 niet enthousiast zijn over een algemene pensioenplicht. Ze weigeren vooralsnog ook tegemoet te komen aan andere wensen van PvdA en GroenLinks, zoals dat de startleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd naar 18 jaar en de wachttijd voor het opbouwen van pensioen in de uitzendsector wordt afgeschaft.

Majeure operatie

De Tweede Kamer debatteerde ook over de complexiteit van de stelselwijziging. Het gaat om de wettelijke basis voor de ‘ongekende en onomkeerbare hervorming’ van het pensioenstelsel, zei PVV’er Léon de Jong. Bij de oppositie leven vooral zorgen over de herverdeling van 1500 miljard euro aan pensioengeld van een collectieve pot naar individuele potjes. Ook vrezen politici dat er grote aantallen rechtszaken worden aangespannen door de overstap naar het nieuwe stelsel. Bovendien moet er compensatie komen voor mensen die gedupeerd worden door de overgang van het systeem waardoor de pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk wordt. Tot slot zijn er grote zorgen over de gevolgen voor de uitvoering van de pensioenen. Miljoenen werknemers moeten in minder dan vier jaar tijd naar een nieuw stelsel. Zowel het kabinet als de Kamer weet niet precies wat de gevolgen daarvan zullen zijn.