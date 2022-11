Half miljoen werknemers verzuimen vanwege werkdruk

Bijna 520.000 werknemers van 15 tot 75 jaar hebben hun laatste ziekmelding gedaan vanwege werkdruk, meldt het CBS op basis van onderzoek uit 2021. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig van het werk vergeleken met alle werknemers die hadden verzuimd.

CBS en TNO leiden dat af uit hun laatste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Werknemers die aangaven dat de reden voor hun meest recente verzuim werkgerelateerd was, met werkdruk als belangrijkste reden, waren gemiddeld 38 werkdagen niet inzetbaar. De gemiddelde afwezigheid van een werknemer bij verzuim is 17 werkdagen. Van alle werknemers die verzuimden vanwege werkdruk, was 33% twintig werkdagen of meer afwezig, ruim twee keer zo hoog als gemiddeld bij werknemers die verzuimden.

Onderwijs spant de kroon

Bij mensen met een pedagogisch beroep is het verzuim wegens werkdruk het hoogst: 10,9% van deze groep noemde in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor het laatste verzuim. Docenten in het wetenschappelijk onderwijs, het hoger onderwijs en op middelbare scholen gaven dat het vaakst aan. Verzuim door werkdruk werd ook relatief vaak genoemd door werknemers met een ICT-beroep, een creatief en taalkundig beroep of een zorg- en welzijnsberoep. Bij werknemers in agrarische beroepen, in beroepen in transport en logistiek, en in dienstverlenende beroepen, kwam verzuim door werkdruk veel minder vaak voor.

Veel stressverzuim in economische beroepen

De laatste acht jaar is het aandeel werknemers dat verzuimde door werkdruk ongeveer gelijk gebleven: in 2014 was dat 6%, vorig jaar 6,7%. Wel is het aantal werkdrukgerelateerde verzuimgevallen in absolute zin gestegen: in 2014 waren dat er nog 450.000, in 2021 520.000. Werknemers met een bedrijfseconomisch en administratief beroep zorgen voor 116.000 stress-verzuimmeldingen. Dat komt doordat de omvang van deze beroepsklasse het grootst is met ruim 1,5 miljoen. Andere beroepsgroepen met veel verzuim door werkdruk zijn zorg en welzijn (90.000), technische beroepen (65.000) en pedagogische beroepen (57.000).