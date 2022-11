Miljard meer milieubelasting opgehaald in 2021

Vorig jaar is in ons land € 23,2 miljard betaald aan milieubelastingen, een miljard meer dan in 2020. De milieubelasting voor bedrijven en instellingen groeit minder snel dan die voor huishoudens, blijkt uit CBS-cijfers.

Bij bedrijven moest 3,6% extra worden uitgetrokken voor milieubelastingen; bij particulieren ging de milieubelastingdruk met 5,2% omhoog. De hogere opbrengsten zijn vooral het gevolg van brandstofaccijnzen en energiebelastingen. Die zorgden samen voor een stijging van € 850 miljoen: de opgehaalde brandstofaccijnzen stegen met 3,9% en energiebelasting met 8,6%. Ook de in 2021 ingevoerde vliegbelasting van € 7,85 per vlucht droeg bij aan de stijging: die leverde € 69 miljoen op. Het aandeel van milieubelasting in de totale belasting- en premieopbrengsten daalde opnieuw en ging van 7,1 naar 6,9%.

Mobiliteit

Dat de brandstofaccijnzen toenamen (met € 291 miljoen) heeft te maken met inflatiecorrectie op het tarief, maar ook doordat er na het coronajaar weer meer werd gereden. De motorrijtuigenbelasting bleef ook stijgen door een groeiend wagenpark en door een jaarlijkse verhoging in verband met de inflatie. De afgedragen bpm bleef ongeveer gelijk.

Energie

De energiebelasting leverde € 554 miljoen meer op, een stijging van 8,6%. Belangrijke factor daarin was een hoger aardgasverbruik van woningen: dat ging gemiddeld 14,3% omhoog. Bij huishoudens was de hogere energiebelasting (+14%) dan ook een van de belangrijkste factoren, naast overige milieubelastingen (+33%). ‘In deze laatste categorie valt ook de nieuwe vliegbelasting.’ Voor bedrijven en instellingen stegen energiebelasting (+4%) en de overige belastingen (+8%) minder. Voor bedrijven en instellingen ging de brandstofaccijns relatief sterk omhoog (+6%) ten opzichte van huishoudens (+2%).

De opgehaalde belasting voor emissierechten is in 2021 gedaald met 8%. ‘Dit komt doordat er elk jaar minder emissierechten in omloop zijn om duurzame productie te stimuleren en door een dalende gemiddelde prijs in 2020 door de coronamaatregelen.’