Oranje reikt qua marktwaarde tot kwartfinale op WK voetbal

Het Nederlands elftal schopt het in Qatar tot de kwartfinale. Tenminste, op basis van de marktwaarde van de spelers, zo blijkt uit een rangschikking van de Duitse site Transfermarkt.de.

De Oosterburen hebben de waarde van de geselecteerde spelers voor elk land bij elkaar opgeteld en conluderen dat Engeland de nieuwe wereldkampioen in marktwaarde is: de selectie is € 1,26 miljard waard. Ze verslaan de Brazilianen, die blijven steken op € 1,14 miljard. Frankrijk en Portugal zitten op een waarde tussen de € 900 miljoen en het miljard. Nederland bezet de achtste plaats (op het echte WK dus goed voor de kwartfinale) met een totaal van € 587 miljoen, net voor België.

Pasveer ook in financiële zin sluitpost

Matthijs de Ligt is met € 70 miljoen de duurste Oranjeklant, voor aanvoerder Virgil van Dijk en Frenkie de Jong met elk € 50 miljoen. Remko Pasveer is letterlijk en figuurlijk de sluitpost van het Nederlands elftal: hij is volgens Transfermarkt.de € 250.000 waard. Een stuk minder dan de hoogst getaxeerde spelers: de Engelsman Phil Foden moet bijvoorbeeld € 110 miljoen opleveren en Braziliaan Vicinius junior € 120 miljoen. Kylian Mbappé is de duurste speler; hij wordt geschat op € 160 miljoen.

Het meest ‘waardeloze’ team van het WK is Qatar: de 26 spelers zijn gezamenlijk krap € 15 miljoen waard.