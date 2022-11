Vermetten breidt verder uit in Oost-Brabant

Nadat Vermetten | accountants en adviseurs eerder dit jaar met Kalb in Valkenswaard de eerste stap zette in Oost-Brabant sluit nu ook Van de Ven uit Sint-Oedenrode aan bij de Brabantse accountantsorganisatie.

Van de Ven bestaat al bijna 80 jaar en ligt op een strategische locatie aan de A50 in de driehoek Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Veghel. Vanaf 1 januari worden de diensten met het bestaande team van ongeveer 35 professionals en op dezelfde locatie voortgezet onder de naam Van de Ven Vermetten | accountants en adviseurs.

Vermetten | accountants en adviseurs

Naast de reguliere diensten op gebied van accountancy en belastingadvies biedt Vermetten onder andere audits, corporate finance, international tax & advisory, juridische dienstverlening, vastgoedadvisering, HR-advies, financial en estate planning aan. Tevens is Vermetten aangesloten bij het internationale accountancy- en belastingadviesnetwerk TGS Global dat is vertegenwoordigd in meer dan vijftig landen wereldwijd.

Met de aansluiting van Van de Ven heeft Vermetten 9 vestigingen in Brabant en een team van ongeveer 325 professionals.