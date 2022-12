Uitblinker Qconcepts zag de omzet in 2021 met ruim 53 procent stijgen. De autonome groei kwam volgens partner en medeoprichter Cor Pijnenburg doordat het medewerkers centraal stelt in de strategie. ‘We willen groeien naar 250 medewerkers.’

Het aantal medewerkers groeide in 2021 van 72 naar 96. Hoewel de organisatie beschikt over een recruitmentafdeling, was de personeelsgroei grotendeels te danken aan medewerkers die in eigen kring professionals warm maakten voor Qconcepts. ‘Vooral veel ervaren mensen werden verwelkomd, maar ook was er dit jaar beperkt plek voor ambitieuze mensen met minder ervaring’, aldus Cor Pijnenburg. ‘Gegeven ons senior-professionalmodel is het aantal “junior” plaatsen beperkt, zodat we onze trainees intensief kunnen begeleiden.

Qconcepts, dat een sterke focus heeft op assurancedienstverlening, heeft als strategie ‘medewerkers centraal stellen’. ‘Als je investeert in mensen, investeer je in kwaliteit. Daarnaast investeren we in innovatie, en maken we gebruik van data-analyse en robotisering. Dat maakt het werk leuker.’ Qconcepts kiest voor zelfsturende teams van maximaal 20 collega’s. ‘Zij opereren autonoom en zijn verantwoordelijk voor hun eigen budget. Dat geeft veel vrijheid en zorgt ervoor dat, ondanks de groei, het kleinschalige karakter bewaard blijft.’ Het kantoor wil medewerkers zo goed mogelijk tegemoetkomen in hun wensen. Een sollicitant die tijdens zijn gesprek aangaf dat hij internationale ambities had, bracht de directie op een idee. ‘We openen binnenkort een kantoor in Málaga waar een vast team zal gaan werken. Collega’s van hier kunnen daar ook voor korte perioden aan de slag, als een workation bijvoorbeeld.’

Qconcepts telt inmiddels vijf kantoren: in november komt daar een locatie in Enschede bij. De organisatie bedient MKB-klanten, zorgorganisaties, woningcorporaties en non-profitorganisaties. De omvang van de klanten neemt toe: Waren het voorheen vooral klanten met een omzet van rond de 50 miljoen euro, tegenwoordig ligt dit gemiddeld tussen de 100 en 250 miljoen euro met uitschieters richting een miljard euro. ‘Als we nieuwe klanten aannemen, kijken we wat het beste past, zowel qua tijd als match met onze mensen.’ Qconcepts wil doorgroeien naar 250 medewerkers. ‘Een absolute must’, volgens Pijnenburg, ‘om de dienstverlening kwalitatief op hoog niveau te houden en onze mensen ontwikkelkansen te kunnen blijven bieden.’

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2022. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av4-2022-AV-Top50/