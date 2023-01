Forse stijging elektrische auto’s op particuliere markt 

Het aantal elektrische en andere duurzame auto’s in Nederland stijgt. Vooral op de particuliere markt is momenteel een flinke toename van het aandeel elektrische auto’s waar te nemen, constateert brancheorganisatie RAI Vereniging. 26 procent van de nieuwe auto’s die particulieren afgelopen jaar kochten reed volledig op stroom. Een jaar eerder was dat nog 11 procent.

Aandeel benzine­auto’s onder de helft

Benzine­auto’s worden nog steeds het meest verkocht in Nederland. 2021 was echter het eerste jaar waarin het aandeel van de benzinemotoren onder de helft kwam, namelijk 46% van de nieuw verkochte auto’s. In 2022 zakte dit aandeel verder tot 38,5%. Het aandeel van verschillende (plug-in) hybride auto’s in de nieuwverkoop ging van 33% in 2021 naar 36% in 2022. Nadat twee jaar geleden het aandeel volledig elektrische auto’s stagneerde op 20% steeg het aandeel in 2022 naar 23% van de totale nieuwverkoop. De totale nieuwverkoop bestaat uit zakelijk, particulier, verhuurbedrijven en dealer­registraties.

Particuliere markt

Het meest opvallend is de snelle stijging van het aandeel volledig elektrische auto’s in de particuliere markt. De stijging is te verklaren uit een combinatie van meer beschikbare elektrische modellen in de middenklassesegmenten, de aanschafsubsidies voor particulieren en de private lease-aanbiedingen. Eind 2022 reden er in Nederland 340.583 volledig elektrische auto’s.

Diesel

Het aandeel van dieselmotoren in de nieuwverkoop blijft teruglopen. Vorig jaar bedroeg het aandeel nog maar 1,5% van de nieuwverkoop. Diesel­auto’s werden voornamelijk in de zakelijke markt verkocht. Deze markt is echter overgeschakeld op volledig elektrische auto’s. Het aandeel van de volledig elektrische auto’s steeg afgelopen jaar mede daardoor naar 23,5%.

(RAI/ANP)