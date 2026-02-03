Na fiscale autopiek, zal autoverkoop in 2026 licht dalen

Waar de verkoop van nieuwe auto’s licht terugvalt in 2026, groeit het belang van de occasionmarkt verder. Tegelijkertijd stagneert de elektrificatie van het wagenpark. Dat blijkt uit het nieuwste Vooruitzicht Automotive van ING Research.

De verkoop van nieuwe auto’s daalde in januari al met 13 procent ten opzichte van een jaar eerder en de verwachting is dat in 2026 de verkoop van nieuwe wagens daalt met één procent tot circa 385.000 stuks. Daarmee blijft het verkoopniveau opnieuw ruim onder de 400.000 auto’s. De lichte terugval volgt op een fiscaal gedreven piek aan het einde van 2025, toen veel zakelijke rijders hun leaseauto vervroegd vervingen om nog te profiteren van de lagere bijtelling voor elektrische voertuigen.

Vervangingsvraag blijft achter

Hoewel de Nederlandse economie gematigd blijft groeien, blijft de reguliere vervangingsvraag achter. Dit hangt samen met de lage instroom van nieuwe auto’s tijdens de coronajaren, waardoor het huidige wagenpark relatief oud is. Particulieren spelen bovendien een steeds kleinere rol op de nieuwmarkt en stellen aankopen uit of wijken uit naar occasions.

Aan het einde van 2026 wordt nog wel een tijdelijke opleving verwacht, omdat bedrijven voor het laatst niet-elektrische auto’s kunnen registreren zonder extra jaarlijkse heffing. Dat effect is echter onvoldoende om de structurele neerwaartse trend te keren.

Meer hybrides, elektrische nieuwverkoop stabiliseert

Na jaren van sterke groei vlakt de verkoop van volledig elektrische nieuwe auto’s in 2026 af. Het marktaandeel stabiliseert rond de veertig procent is de verwachting van ING. De verdere vergroening van de nieuwverkoop verschuift richting hybride modellen. Dit wordt mede veroorzaakt door de aankomende extra heffing voor zakelijke rijders met niet-volledig elektrische auto’s vanaf 2027, ter hoogte van twaalf procent van de catalogusprijs per jaar.

Voor bedrijven is 2026 daarmee het laatste ‘overgangsjaar’, waarin nog strategisch kan worden geanticipeerd op het gewijzigde fiscale regime. Voor particulieren is elektrisch rijden juist minder aantrekkelijk geworden. De verdere afbouw van de korting op de motorrijtuigenbelasting, met name voor zwaardere plug-in hybrides, vergroot het kostenverschil met conventionele occasions. Het ontbreken van thuislaadmogelijkheden blijft daarnaast een belangrijke praktische drempel.

De coalitiepartijen willen elektrisch rijden overigens stimuleren, al wordt uit het onlangs gepresenteerde akkoord niet duidelijk hoe ze dat willen doen.

Occasionmarkt blijft groeien, maar niet elektrisch

De occasionmarkt blijft de ruggengraat van de Nederlandse automarkt. In 2025 werden opnieuw ruim 2,1 miljoen tweedehandsauto’s verkocht, ruim vijf keer zoveel als nieuwe auto’s. Door stabiele occasionprijzen en sterk gestegen lonen is de betaalbaarheid voor consumenten bovendien verbeterd, wat ook in 2026 verdere groei mogelijk maakt.

Opvallend is dat deze groei vrijwel volledig wordt gedragen door benzine- en hybrideauto’s. Slechts circa vijf procent van de verkochte occasions is volledig elektrisch. Ondanks dalende prijzen blijven consumenten terughoudend, onder meer door zorgen over restwaarde, toekomstige belastingen en laadmogelijkheden, zegt ING.

Als gevolg hiervan verdwijnen veel ex-lease elektrische auto’s naar het buitenland. In 2025 ging het netto om bijna 25.000 voertuigen, terwijl de import van niet-elektrische occasions juist verder toeneemt. Dit remt de vergroening van het Nederlandse wagenpark.

Elektrificatie stokt bij particulieren

Hoewel zakelijke rijders verantwoordelijk zijn voor ongeveer tweederde van de nieuwverkopen, waarvan driekwart elektrisch, is 88 procent, van het totale wagenpark in handen van particulieren. Juist daar blijft de overstap naar elektrisch achter.

Begin 2026 bestaat iets meer dan zeven procent van het Nederlandse wagenpark uit elektrische auto’s. Door de hogere vernieuwingsgraad dreigt Nederland echter zijn koppositie te verliezen: België passeert Nederland naar verwachting dit jaar.

Volgens ING-mobiliteitseconoom Rico Luman ontstaat daarmee een tweedeling in de markt. “De elektrificatie gaat in twee snelheden. Op de nieuwmarkt is elektrisch inmiddels goed ingeburgerd, maar op de tweedehandsmarkt blijft de adoptie sterk achter. Juist daar ligt de sleutel voor verdere verduurzaming.”

Autobranche ziet omzet weer aantrekken

Voor de autobranche blijft de occasionhandel, samen met onderhoud en reparatie, de belangrijkste omzetbron. Lagere occasionprijzen drukten de omzet in 2025 licht (-één procent), terwijl loonkosten verder stegen. Het gemiddelde rendement in de sector ligt rond de één procent, wat de financiële kwetsbaarheid van veel bedrijven onderstreept.

In 2026 wordt weer omzetgroei verwacht van ruim drie procent. Een ouder wordend wagenpark en een stijgend aantal gereden kilometers zorgen voor een aanhoudend sterke onderhoudsvraag. De verwachte impact van elektrische auto’s op werkplaatsomzet blijft vooralsnog beperkt.