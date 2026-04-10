Bijna kwart meer auto’s met elektromotor, vooral plug-inhybrides in trek

Het aantal personenauto’s met een elektromotor is in Nederland in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen tot ruim 2 miljoen begin 2026. Daarmee rijdt inmiddels meer dan 1 op de 5 auto’s geheel of gedeeltelijk elektrisch.

De groei komt volledig voor rekening van elektrische en hybride voertuigen, terwijl het aantal benzine- en dieselauto’s verder afneemt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal telt Nederland nu 9,4 miljoen personenauto’s, een stijging van bijna 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Binnen de groep voertuigen met een elektromotor springen vooral de plug-inhybrides eruit, met een groei van 40 procent. Ook volledig elektrische auto’s (+22 procent) en reguliere hybrides (+19 procent) namen toe. Hybrides blijven met circa 800 duizend voertuigen de grootste categorie, gevolgd door bijna 700 duizend volledig elektrische auto’s.

De elektrificatie van het wagenpark zet ook door bij nieuwverkopen. Waar in 2018 nog slechts 11 procent van de nieuwe auto’s een elektromotor had, was dat in 2025 opgelopen tot bijna 86 procent. Het aandeel benzineauto’s daalde in dezelfde periode sterk, terwijl dieselauto’s nog maar een marginale rol spelen. Binnen de nieuwe elektrische verkopen is 46 procent volledig elektrisch, 31 procent hybride en 23 procent plug-inhybride.

Elektrische auto’s zijn vooral in trek bij oudere automobilisten. Van de 1,3 miljoen voertuigen met een elektromotor in particulier bezit staat het grootste deel op naam van 50- tot 65-jarigen. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar blijven achter. Onder 75-plussers is de hybride auto veruit het populairst.