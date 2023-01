Consumentenbond dreigt met Europese rechter in box 3-zaak

Consumentenorganisaties denken al verder dan de massaalbezwaarplus-procedure die het mogelijk maakt dat ook mensen met een box 3-vermogen die geen bezwaar hebben gemaakt over de heffing in de jaren 2017 tot en met 2020 een compensatie kunnen krijgen. De Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers sluiten een gang naar de Europese rechter niet uit.

Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, zegt in De Telegraaf dat staatssecretaris Van Rij ruim 1,3 miljoen spaarders ‘in de kou laat staan, terwijl er heel fundamentele rechten zijn geschonden’. Spaarders en beleggers die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de forfaitaire vermogensbelasting in box 3, kunnen mogelijk compensatie krijgen via een uitspraak van de Hoge Raad. Die gaat zich over die massaalbezwaarplus-procedure buigen. Maar Van Rij denkt dat die zaak weinig kans maakt, mede omdat de Hoge Raad afgelopen jaar oordeelde dat een spaarder geen compensatie kreeg omdat hij te laat bezwaar had gemaakt.

Spaarders wisten het niet

De Vries denkt er anders over: ‘Ik begrijp niet waarom de staatssecretaris zoveel vertrouwen heeft in de uitkomst.’ Zijn eigen bond zegevierde bij de Hoge Raad met het kerstarrest, waar 60.000 bezwaarmakers bij betrokken waren: de vermogensbelasting werd toen in strijd geoordeeld met de rechten van de mens. ‘Wij zien genoeg redenen om te denken dat de race nog niet gelopen is. Wij hebben een reeks extra argumenten.’ Zo wisten veel spaarders niet dat ze een bezwaar moesten indienen, stelt De Vries. ‘Vroeger gold standaard een massaal-bezwaarprocedure, maar dat is op een gegeven moment afgeschaft. De wetgever heeft tussentijds de regeltjes aangepast, waardoor iedereen eerst individueel bezwaar moet maken. Veel spaarders wisten daar niet van.’

Hof voor de rechten van de mens

Sandra Molenaar van de Consumentenbond denkt ook stevig te staan: zo heeft de Hoge Raad afgelopen jaar volgens haar niet getoetst of de beginselen van behoorlijk bestuur met voeten zijn getreden. ‘Ten tweede denken we door een beroep op de Wet Open Overheid aan te kunnen tonen dat over de wetswijziging mogelijk niet adequaat gecommuniceerd is. Mocht de uitspraak dan alsnog (onverhoopt) in ons nadeel uitpakken, dan zullen we bezien of en in hoeverre het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog mogelijkheden biedt.’

De Vries vraagt zich tot slot af wat voor de Hoge Raad zwaarder zal wegen: verlopen bezwaartermijnen of schending van mensenrechten als het recht op eigendom en het verbod op discriminatie. Zowel de Bond voor Belastingbetalers als de Consumentenbond zijn betrokken bij het selecteren van voorbeeldzaken die aan de Hoge Raad zullen worden voorgelegd in de procedure massaalbezwaar-plus. Oordeelt de hoogste rechter dan dat die spaarders ook compensatie moeten krijgen, dan wordt dat toegepast op alle niet-bezwaarmakers. Dat kan voor de overheid een kostenpost van ruim vier miljard betekenen.

Bron: Telegraaf

Interessante cursus. Box 2 en 3 in 2023: wat te doen met een miljoen? | 18 april 2023 | Drs. Jeroen Knol.

Jeroen Knol praat je in één middag bij over Box 2 en 3 in 2023. Boxhoppen, boxflitsen, open FGR en actuele ontwikkelingen.